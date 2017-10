Top-Themen: Rückgang organischer Klicks | FinTech-Hype ebbt ab | Thalia: Steigende Umsätze dank Online-Handel | Amazon erhöht Prime-Now-Preise

© Anna Demjanenko – Shutterstock.com

Google: Abnahme organischer Klicks im E-Commerce

Einer neuen Analyse zufolge sind die organischen Klicks auf Suchanfragen bei Google im E-Commerce-Umfeld seit 2015 stark zurückgegangen. Die Einbußen liegen im Desktop-Bereich insgesamt bei 25 Prozent – bei den Mobilgeräten sogar bei 55 Prozent. Daran sollen vor allem die Adwords sowie Google Shopping schuld sein. Wie der Rückgang genau zustande gekommen ist, erläutern wir an dieser Stelle.

Studie: Hype um FinTechs nimmt ab

Laut einer Studie von Comdirect neigt sich der Hype um FinTech-StartUps in Deutschland so langsam dem Ende. Das liegt zum einen an der Anzahl an Neugründungen pro Jahr, die immer geringer wird. Zum anderen verringert sich aber auch die Wachstumsgeschwindigkeit der Jungunternehmen. Weitere Ergebnisse der Comdirect-Untersuchung können hier nachgelesen werden.

Thalia: Steigende Umsätze durch Online-Handel

Der Buchhändler Thalia hat sein Geschäftsjahr 2018 mit einem leichten Umsatzanstieg abgeschlossen. Die Umsätze gingen zwar im stationären Bereich um zwei Prozent zurück, doch dafür lief es im Bereich E-Commerce umso besser, denn dort konnte Thalia ein Wachstum in Höhe von zehn Prozent erzielen. Das Unternehmen will sich nun darauf konzentrieren, ein erfolgreiches Multichannel-Konzept umzusetzen. Thalia wird also auch weiterhin neue Buchhandlungen eröffnen.

Amazon: Erhöhung der Preise für Prime Now

Amazon hat die Gebühren für seinen Prime-Now-Service erhöht. Ursprünglich war die Lieferung bei einem Mindestbestellwert von 20 Euro innerhalb eines 2-Stunden-Zeitfensters kostenlos. Der Mindestbestellwert wurde nun zwar auf 15 Euro reduziert, doch dafür ist die Lieferung erst ab 40 Euro kostenlos. Auch die Lieferung innerhalb einer Stunde ist teurer geworden und wurde von 6,99 Euro auf 7,99 Euro erhöht. Eine offizielle Stellungnahme seitens Amazon zur Prime-Now-Preiserhöhung hat der Amazon Watchblog parat.