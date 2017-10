Gastartikel: Ausgezeichnet – Wie ein Online-Shop zur Success Story wird

Im Jahr 2016 wurde der Online-Shop Fischkaufhaus.de mit dem „Shop Usability Award“ in der Kategorie „Essen und Trinken“ ausgezeichnet. Über die Plattform werden erfolgreich frische Fischprodukte direkt an den Endverbraucher vertrieben. Damit die Webseite von Kunden angenommen wird, im Wettbewerb besteht und dauerhaft funktioniert, setzen die für Technik und Kommunikation Verantwortlichen auf ein ganzheitliches Konzept. Wie ein Online-Shop erfolgreich funktioniert – ein Beispiel …

© Fischkaufhaus.de

Produkterleben anstelle von Produktlisten

„Selbst bei hochwertigen Produkten genügt es schon längst nicht mehr, diese auf einer attraktiven Website unter Nennung der Kundennutzen zu präsentieren“, meint Matthias Petri, Geschäftsführer der Agentur 4eck Media aus Waren (Müritz), welche die Seite seit August 2015 weiterentwickelt und betreut. Stattdessen gelte es, so führt er weiter aus, „für die Kunden eine ganze Erlebniswelt rund um das Produkt herum aufzubauen“.

Um dies zu erreichen, bedürfe es eines gekonnten Zusammenspiels aus treffsicherem Design und einem tatsächlich mehrwerthaltigen Inhalt. Konkret bedeutete das hier: Bereits mit dem ersten Eindruck auf der Startseite soll der Besucher im wahrsten Sinne des Wortes eintauchen in ein „Fischerleben“, das mit Bildern und mit Information überzeugt.

Anstelle des Fischs als solches werden die Produkte als kulinarische Gerichte beispielhaft in Szene gesetzt, wofür professionelle Food-Fotografien angefertigt wurden. „Damit sieht der Betrachter mehr als nur das Produkt an sich: Er sieht, und zwar direkt, was er damit in seiner Küche machen kann“, so Petri. Die Bilder werden zudem eingebettet in einen thematisch passenden, an See, Fluss und Meer erinnernden weiß-wasserblauen Rahmen, sodass sich ein in sich stimmiges Gesamtbild ergibt.

Bezüglich des enthaltenen Contents begegnen dem Nutzer ausführliche Details zu den Produkten selbst, zu deren Qualität und zu den Vorteilen der schnellen Lieferung. Dies sind laut Petri zwar Aspekte, die sofort ins Auge fallen bzw. schnell gefunden werden müssen, jedoch nur final, erst ganz am Ende eines Webseiten-Besuches zum Kauf überzeugen. Bereits vorher müsse dem Kunden glaubhaft vermittelt werden, dass das anbietende Unternehmen zum Beispiel nicht nur Frische und Qualität garantiert, sondern tatsächlich auch liefert, dass der Fisch nicht einfach nur an Mann und Frau gebracht werden soll, sondern dahinter auch eine Leidenschaft für das Produkt steht. „Wie bei einem Marktschreier, der natürlich sein Geld verdienen möchte – der dafür seinen Fisch anpreist, aber die Leute insbesondere durch seine Persönlichkeit, seinen ihm eigenen Charme anspricht“, meint Petri.

Transportieren könne man dies am besten mithilfe einer ganzen Palette an Zusatzangeboten, die den Website-Besucher im Nebenher auch zum Verweilen einladen. So finden Nutzer auf Fischkaufhaus.de beispielsweise ein umfangreiches Fisch-Lexikon sowie einen Food-Blog, in dem Rezepte vorgestellt werden. Es ist weiterhin möglich, sich per Newsletter über aktuelle Angebote sowie saisonal passende Rezepte zu informieren. Flankiert wird all dies mit Aktivitäten in sozialen Medien, wofür eine Fan-Facebook-Kampagne gestartet wurde und Netzwerke wie Google+ oder YouTube bedient werden.

Das „Drumherum“ als Kern der Shop-Arbeit: Usability, Responsivität, Auffindbarkeit, Reichweite

Es sind die Schlagworte der modernen Internet-Gestaltung: Usability, Responsivität, Auffindbarkeit und Reichweite. Damit ein Online-Shop mit seinem Design und seinem Content überhaupt wirken kann, „müssen diese vier Aspekte mit dem Maximum der durch die Netztechnik gebotenen Möglichkeiten bespielt werden. Und das – um den sich ständig ändernden Bedingungen gerecht zu werden – auf Dauer“, so Petri. „Insofern stellt die technische Betreuung einen, wenn nicht gar den essenziellen Grundpfeiler unserer Webseiten-Betreuung dar.“

Die Auffindbarkeit von Fischkaufhaus.de stelle man dabei durch kontinuierliche Suchmaschinenoptimierung sicher, um die Webseite bei Google und Co nicht nur in den Top-10 zu sehen, sondern möglichst auch auf lange Sicht an erster Stelle. Die Reichweite erziele man durch die oben benannten Aktivitäten in den sozialen Medien.

Die Bedienung müsse auch und besonders bei komplexen Seiten auf einem überschaubaren Mindestmaß an Navigationspunkten beruhen. Im Zusammenhang mit Fischkaufhaus.de statte man den Nutzer im übertragenen Sinne quasi mit nur zwei Werkzeugen aus: „Mit einem Boot und einer Taucherausrüstung, mit denen der User dann selbst einfach hinausfahren, entdecken und abtauchen kann.“

Ohne die responsive Darstellung schließlich, also die automatisierte Anpassung des Layouts für sowohl großflächige Monitore als auch kleinere Smartphone-Displays, wäre ein Scheitern vorprogrammiert. „Selten wird die Idee zu einem gemeinsamen Essen bei einem Fischgericht allein und einsam am PC geboren – vielmehr jedoch unterwegs, im Supermarkt, bei einem Treffen mit Freunden. Wer dann auf die Schnelle mit dem mobilen Gerät nicht gefunden wird oder auf dem Display keine einfache Navigation anbietet, hat schon verloren.“

Erfahrungen anbieten

Hochwertige Produkte, gepaart mit einem in seiner Gesamtheit betrachteten und betreuten Online-Shop – mit diesem Konzept lassen sich nicht nur singulär und kurzfristig Erfolge erzielen, sondern auf Dauer. Ein Beleg dafür ist die im März 2017 erfolgte Bewertung von Fischkaufhaus.de durch das Fachmagazin „Der Feinschmecker“: Im Vergleich mit fünf anderen Online-Shops erzielte die Plattform als einzige Bestnoten in allen Bereichen: Qualität, Service und Preis-Leistung.

Abschließend führt Matthias Petri zum Erfolg von Fischkaufhaus.de aus: „Im Digitalen ist es schlichtweg nicht möglich, all das wiederzugeben, was ein Käufer in einem realen Fischkaufhaus oder auf einem echten Fischmarkt erleben kann. Das scheitert allein schon am Olfaktorischen und Haptischen. Unser Ziel ist es daher, einen solchen Internetauftritt mit den zur Verfügung stehenden technischen und kommunikativen Mitteln stets so nahe wie möglich an die reale, echte Erfahrung heranzuführen. Das geht mit Bild, das funktioniert mit Wort und das gelingt vor allem durch überzeugende Inhalte anstelle der nur allzu oft vorzufindenden Mehrwert-Hülsen.“ Zudem müssten die verschiedenen Umgebungsfaktoren täglich mit Nachdruck bearbeitet werden – Aktualität, hochindividuelle Nutzbarkeit, Marketing auf möglichst vielen Kanälen, Usability, Technik …

Über die 4eck Media GmbH & Co. KG

Der Grundstein für die 2010 gegründete, in Waren (Müritz) ansässige Agentur 4eck Media wurde im Jahr 2002 mit der E-Learning-Community PSD-Tutorials.de gelegt, mittlerweile das größte deutschsprachige Fachforum für Themen der Kreativbranche. Korrespondierend dazu wurde 2015 TutKit.com gegründet. Über die Plattform können Lehr- und Lerninhalte sowie Design-Vorlagen in einer Flatrate abgerufen werden. Die Agentur betreut neben diesen Eigenprojekten darüber hinaus zahlreiche Unternehmen in Bezug auf Marketing und Publishing. Zum Portfolio gehören unter anderem Layout- und Design-Gestaltung für Web und Print, 3D- und Motion-Design sowie die Planung, Vorbereitung und Durchführung von Kampagnen.