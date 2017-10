Sponsored Post: Wish – Der größte mobile Marktplatz in Europa und den USA

Mit mehr als 300 Millionen Kunden weltweit und über 2,4 Millionen Bestellungen täglich ist Wish der größte mobile Marktplatz in den USA und Europa. Europäische Händler mit preiswerten, qualitativ hochwertigen Produkten für die breite Masse können dabei von Wishs einzigartiger und schnell wachsender Kundenbasis profitieren.

Wer ist Wish?

Wish ist die viertgrößte eCommerce-Plattform der Welt und benutzt Technologien, um jedem Kunden speziell auf ihn zugeschnittene Produkte präsentieren zu können. Deshalb geht es beim Einkauf auf Wish weniger darum, ein konkretes Produkt zu suchen, als sich von den ausgewählten Produkten inspirieren zu lassen. Diese werden basierend auf dem persönlichen Kundenprofil, den damit verbunden Präferenzen, der Geographie und den vergangenen Aktivitäten auf der App bestimmt.

Wer sind die Wish-Kunden?

Wish erlebt ein unglaubliches Wachstum und hat Kunden in mehr als 70 verschiedenen Ländern. Dabei profitiert Wish von dem allgemeinen Wachstum in der mobile Commerce Branche, welches dreimal so hoch ist, wie das des eCommerce.

Wish Fast Facts

Mehr als 300 Millionen Kunden weltweit (mehr als die Hälfte davon in Europa)

Mehr als 5 Millionen täglich aktive Nutzer

Mehr als 2,4 Millionen Bestellungen pro Tag

Mehr als 250.000 neue Kunden pro Tag

Dank des einzigartigen mobilen Interfaces ist Wish besonders für Millenials ansprechend und zielt hauptsächlich auf Impulsivkäufe ab. Die Hälfte aller Kunden auf Wish ist unter 30 Jahre, was ein deutliches Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen Marktplätzen darstellt.

Wer sind die Wish-Händler?

Wish verkauft derzeit Produkte von über 500.000 Händlern, wovon jedoch weniger als 1% aus Europa stammen. Durch höhere Qualität und kürzere Lieferzeiten haben europäische Händler einen sofortigen Vorteil gegenüber der weltweiten Konkurrenz. Außerdem gibt es noch viele Lücken in dem europäischen Sortiment, so dass dies eine großartige Chance für Händler darstellt.

Besonders interessante Kategorien: Körperpflege, Spiele & Spielwaren, Haus & Garten, preiswerte Elektronik, Parfümerie, und Vieles mehr

Momentan weniger geeignet: Luxusmarken, sehr spezifische Produkte (z.B. BMW Autoteile), digitale Services.

Wie kontaktiere ich Wish?

Senden Sie eine E-Mail an die neue europäische Zentrale unter: [email protected]

Für weitere Informationen, besuchen Sie: merchant.wish.com.