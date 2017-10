Erstellt am 10. Oktober 2017

Top-Themen: Ebay präsentiert neue Suchfunktion | HelloFresh mit weiterer IPO-Ankündigung | Whitepaper für Einstieg in den chinesischen Online-Handel | Secret Escapes erhält Millionenfinanzierung | JD.com startet Plattform für Luxus-Marken

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um Ebay, HelloFresh, einem Whitepaper, Secret Escapes und um JD.com.

© Anna Demjanenko – Shutterstock.com

Ebay: Neue Suchfunktion „Ähnliche Angebote gruppieren“

Der Online-Marktplatz Ebay hat eine neue Suchfunktion gestartet. Diese nennt sich „Ähnliche Angebote gruppieren“ („Grouped Listings View“) und kann dementsprechend Angebote mit dem gleichen Produkt auf den Suchergebnisseiten gruppieren. Dadurch können Kunden beispielsweise nach dem Zustand filtern und angeben, wie viel Geld sie ausgeben wollen.

HelloFresh: Erneute Ankündigung des Börsengangs

Der Kochenboxen-Anbieter HelloFresh hat erneut seinen Gang an die Börse angekündigt und will dadurch zwischen 250 und 300 Millionen Euro einnehmen. Entsprechende Spekulationen gab es diesbezüglich bereits im Mai dieses Jahres. 2015 wollte HelloFresh schon einmal an der Börse durchstarten, doch kurz vorher wurde der IPO dann doch noch abgesagt. Wann HelloFresh genau den Börsengang durchführen wird, ist bislang nicht bekannt.

Whitepaper: Einstieg in den chinesischen Online-Handel

Der Händlerbund und Azoya haben gemeinsam ein Whitepaper erstellt, das den Einstieg in den chinesischen Online-Handel erleichtern soll. Dieses beinhaltet unter anderem eine Checkliste inklusive den wichtigsten Eckpfeilern und Faktoren, die beachtet werden sollten, bevor man sich für eine Expansion nach China entscheidet. Das Whitepaper kann an dieser Stelle kostenfrei heruntergeladen werden.

Secret Escapes: Millionen-Finanzierung für Reiseclub

Der Online-Club Secret Escapes, der sich auf ermäßigte Luxusurlaube und -reisen spezialisiert hat, konnte seine vierte Finanzierungsrunde erfolgreich abschließen und sich insgesamt 111 Millionen Dollar sichern. Mit dem neuen Geld will Secret Escapes unter anderem international expandieren und wohl auch weitere Unternehmen akquirieren. Zu den Geldgebern zählen insbesondere Temasek und Idinvest Partners.

Toplife: JD.com mit neuer Online-Plattform

Der asiatische E-Commerce-Riese JD.com hat eine neue Online-Plattform namens „Toplift“ gestartet. Luxus-Marken sollen dort die Möglichkeit erhalten, wohlhabende Kunden aus China mithilfe von individuellen Flagship-Stores direkt anzusprechen. Zum Start von Toplift sind bekannte Marken wie Emporio Armani und Dyson dabei.