Top-Themen: Ebay-Änderungen beachten! | Amazon Smartlock | Karstadt: Neue Digitalstrategie | BoD verkauft auf Ebay | Gap: Abo-Boxen für Babykleidung

Ebay: Angabe von Kontaktinformationen führt bald zur Löschung

Einen knappen Monat nach dem großen Herbst-Update hat Ebay noch einmal auf dessen Änderungen hingewiesen. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der korrekten Angabe von Kontaktinformationen und Links. Kontaktinformationen dürfen nicht mehr in den Artikelbeschreibungen eingebunden werden, Links nicht mehr zu externen Websites führen. Ebay hat bereits damit begonnen, etwaige Infos auszublenden. Ab Frühjahr 2018 will Ebay Angebote löschen, die die Vorgaben missachten.

Amazon Smartlock: Paketboten sollen in die Wohnung

Amazon arbeitet am Projekt Smartlock. Das soll es Paketboten bald ermöglichen, einmalig die Wohnung des Empfängers zu betreten, um ein Paket zuzustellen. Damit will man vor allem den Diebstahl von vor dem Haus abgelegten Paketen verringern. In einem weiteren Projekt arbeitet das Unternehmen an der Zustellung in den Kofferraum. Wie genau das funktionieren soll, weiß der Amazon Watchblog.

Karstadt: Online-Handel im Fokus

Die Kaufhauskette Karstadt hat einen Brief an seine Lieferanten versandt, in dem die künftige Digitalstrategie des Unternehmens dargelegt wird. Diese soll stationäres und Online-Geschäft verbinden, Click-&-Collect- und Click-&-Reserve-Services vorantreiben. Zudem will man auch Marktplätze wie Amazon und Ebay als Vertriebskanäle nutzen. Der Fokus liegt dabei allerdings auf Hood.de, das im Sommer von der Karstadt-Mutter Signa Retail übernommen wurde. Erste Änderungen sollen bereits zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft in Kraft treten.

BoD verkauft über Ebay

Der Self-Publishing-Anbieter Books on Demand (BoD) vertreibt seine Titel nun auch auf Ebay. Die Printtitel des Anbieters kann man seit Kurzem auch über den BoD-Buchshop auf Ebay kaufen. Das soll die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit der Autoren verbessern. Außerdem bietet der Anbieter einen neuen Cover-Service an, der es Autoren erleichtert, ansprechende Buch-Cover zu gestalten.

Gap: Abo-Boxen für Babykleidung

Gap hat einen neuen Abo-Service gelauncht. Mit der BabyGap Outfit Box bekommen Kunden alle drei Monate neue Babykleidung und sollen dadurch etwa 30 Prozent sparen können. Die Box, die seit Mai von ausgewählten Kunden bereits getestet werden konnte, ist ab sofort für alle Interessierten verfügbar. Die Box enthält jeweils sechs jahreszeitlich passende Kleidungsstücke, die Größen werden jeweils automatisch angepasst.