Erstellt am 13. Oktober 2017

Kolumne: Warum muss dieser Facebook-Pixel alles über mich wissen?

Vor langer Zeit, als ich bei Facebook anmeldete, war dort wahrscheinlich noch nicht angedacht, dass es ein Tool geben würde, was das Conversion Tracking, die Optimierung und das Remarketing dort ermöglichen würde. Ist auch lange her. Die größte Bedrohung meiner Persönlichkeitsrechte sah ich damals in Haustiervideos. Jeder kennt wahrscheinlich unzählige Katzenvideos von damals.

Zeiten ändern sich

Nun ist etwa ein Jahrzehnt vergangen und Facebook ist zu dem Giganten gewachsen, was es heute ist. Und schafft es nun tatsächlich nicht nur zu wissen, was ich für Freunde und Interessen habe, sondern auch, welche Homepage ich außerhalb der Facebook-Mauern besuche und für welche Produkte ich mich interessiere. Und zeigt potenziell für mich interessante Produkte natürlich auch an. Dazu nutzen viele Werbetreibende die Facebook Custom Audience über das Pixel Verfahren.

Umfassendes Wissen

Bravo, kann ich auf einer Seite nur sagen. Wo tummel ich mich oft rum? Genau, auf Facebook und im Online-Handel. Ich und viele andere sind daher geradezu die perfekte Zielgruppe für Werbung und Remarketing. Und natürlich nutze ich die auf Facebook gezeigte Werbung auch ab und zu. Man kann halt nicht aus seiner Haut.

Pfui, auf der anderen Seite. Das nennt sich doch Social-Media. Ich erwarte da doch nicht, dass ich Angebote angezeigt bekomme, die ich Stunden vorher angeschaut habe. Viel eher erwarte ich Freunde und Freundes-Freunde und Videos von Freunden und Freundes-Freunden zu sehen. Und natürlich die niedlichen Videos von Hundewelpen, die im Sand, im Wasser und wo auch immer spielen.

via GIPHY

Witzig finde ich an dieser Stelle, dass Facebook mich neuerdings ständig darauf aufmerksam macht, dass all mein Posts und Bilder nur mir gehören und ich sie jederzeit wieder löschen kann. Na klar, die Daten kommen ja nun ja auch nicht mehr von mir, sondern von dritter Stelle. Dass ich diese löschen kann, das erwähnt dieses kurze Werbefilmchen natürlich nicht.

Bitte informiert mich

Das man auf Facebook Werbung schalten kann ist nicht neu. Eigentlich besorgt mich an der Verwendung etwas anderes. Diese Daten kommen nicht über meine Aktivität bei Facebook, sondern durch mein Verhalten außerhalb von Facebook. Dort gibt es natürlich Tracking und Werbung. Google Analytics und wie sie alle heißen, nutzen inzwischen die meisten Händler. Interessant wird die Sache ja gerade nur, wenn dabei auch meine Daten weitergeben werden. Dabei möchte ich doch ganz gerne wissen, dass dies auch passiert. Ähnlich wie beim Newsletterversand braucht es daher meine informierte Einwilligung. Anders als beim Newsletterversand, wissen viele Werbetreibende gar nicht, dass es bei den Facebook-Anzeigen rechtlich etwas zu beachten gibt. Daraus ergibt sich, dass mir auch gar nicht erzählt wird, dass überhaupt Daten weitergeben werden

Fortschritt richtig umsetzen

Natürlich bin ich großer Fan des digitalen Fortschritts und der Möglichkeiten, die sich durch die ganzen Weiterentwicklungen ergeben. Schließlich schreibe ich ja darüber. Ich kann mir immer nur sehr schwer vorstellen, dass diese Ungewissheit der Weitergabe eigener Daten dem Händler in seiner Freizeit nichts ausmachen würde.

Klar sind die gesetzlichen Hürden hoch und auch die anstehende Datenschutzgrundverordnung macht die Einhaltung von Datenschutz wieder einmal kompliziert. Doch würde ich mir diese notwendigen Informationen wünschen, dann kann ich und andere selbst entscheiden, was ich teile und was nicht. Schließlich schreibt ja Facebook selbst

“Deine Privatsphäre ist uns sehr wichtig”