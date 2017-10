Erstellt am 13. Oktober 2017

Top-Themen: Ebay und Thalia kooperieren | Alibaba überholt Amazon | Ebay-Betrüger geschnappt | Amazon sperrt Produkte | HomeToGo erhält Finanzspritze

In unserer heutigen Tageszusammenfassung geht es um Ebay und Thalia, Alibaba und Amazon, nochmal Ebay und eine Betrügergruppe, Amazon und Produktsperrungen sowie Rocket Internet und HomeToGo.

© Anna Demjanenko – Shutterstock.com

Kooperation von Ebay und Thalia startet

Durch die Kooperation mit dem Buchhändler Thalia bietet Ebay ab diesem Wochenende erstmals auch Medieninhalte auf seinem Marktplatz an. Ebay-Plus-Mitglieder können nun von einem Abo für elektronische Bücher profitieren, da für die nächsten sechs Monate das Abonnement Tolino Select im Ebay-Plus-Preis enthalten ist. Den Kunden werden monatlich vier kostenfreie Bücher aus einem regelmäßig wechselnden Angebot zur Verfügung gestellt.

Alibaba läuft Amazon den Rang ab

Alibaba oder Amazon – bei der Frage nach dem wertvollsten Online-Konzern haben sich die Machtverhältnisse jetzt verschoben. Alibaba konnte am vergangenen Dienstag nach zwei Jahren den Platzhirsch Amazon vom Thron stoßen und darf nun den Titel „weltgrößter Online-Händler“ tragen. Wie Medien berichten, ist der Marktwert von Alibaba auf 472,1 Milliarden US-Dollar angestiegen. Amazon kommt „nur“ auf einen Wert von 471,9 Milliarden Dollar und muss sich jetzt wohl oder übel mit dem zweiten Platz begnügen.

Bayrob-Betrüger-Gruppe wurde das Handwerk gelegt

Neun lange Jahre konnte die Betrüger-Gruppe Bayrob ihre kriminellen Machenschaften im Netz ausüben, jetzt wurden sie geschnappt. Seit 2007 führten sie gefälschte Ebay-Auktionen durch und bedienten sich dafür verschiedener illegaler Methoden. Wie es der Gruppe gelang, über einen solch langen Zeitraum Kunden auf Ebay um ihr Geld zu bringen, haben wir an dieser Stelle ausführlicher beschrieben.

Titel zu lang: Amazon sperrt Produkte

Amazon scheint sich von zu langen Produkttiteln befreien zu wollen und soll bereits die ersten Produkte gesperrt haben, wie in einschlägigen Foren zu lesen ist. Laut den Richtlinien liegt die Begrenzung des Titels bei 120 Zeichen. Aktuell wurden allerdings nur Warentitel mit über 200 Zeichen gesperrt. Wie sich Händler von der Sperre befreien können, haben wir hier erklärt.

Suchmaschine HomeToGo von Rocket Internet unterstützt

Die Suchmaschine für Ferienhäuser und -wohnungen, HomeToGo, kann sich über prominente Unterstützung freuen: Rocket Internet hat sich jetzt an dem Berliner Unternehmen beteiligt. Wie viel Geld genau Rocket Internet beisteuert, ist unklar. HomeToGo will die Investition hauptsächlich für die Expansion in neue Märkte stecken sowie neue Projekte entwickeln.