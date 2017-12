Top-Themen: Shopware-Befragung unter Online-Händlern | Ebay.com mit Datenpanne | Otto Now feiert Geburtstag | Amazon gibt Bestellfristen bekannt | WhatsApp präsentiert neue Features

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um eine Shopware-Studie, Ebay, Otto Now, Amazon und um WhatsApp.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Shopware- Studie: Umsatzwachstum im Online-Handel hält an

Der Shopsoftware-Hersteller Shopware hat 976 Online-Händler zu verschiedenen Themen wie Umsatz, Marktplätze, Relevanz von Kryptowährungen und den Herausforderungen für 2018 befragt. Die Umfrage ergab unter anderem, dass im Jahr 2016 insgesamt 75 Prozent der Händler hofften, im darauffolgenden Jahr mit mehr Umsatz zu rechnen. Bei 65,5 Prozent traf dies dann auch tatsächlich ein. Nur jeder zehnte Befragte berichtet von einem sinkenden Umsatz. Viele weitere Ergebnisse der Shopware-Studie haben wir an dieser Stelle zusammengefasst.

Ebay: Datenpanne in den USA

Bei Ebay.com soll es am Wochenende zu einer Datenpanne gekommen sein. Dadurch wurden empfindliche Kundendaten wie etwa Klarnamen sowie gekaufte Produkte öffentlich bei Google Shopping angezeigt. Aufgrund eines Fehlers in dem Feed, den Ebay Google zur Verfügung stellt, sei es unter anderem möglich gewesen sein, die Klar- zu Nutzernamen auf Google Shopping zuzuordnen. „Als wir von dem Problem erfahren haben, haben wir sofort Maßnahmen ergriffen und die Anzeige aller Namen von Rezensenten auf Ebay beendet“, so ein Sprecher von Google. Wie es zu der Datenpanne kommen konnte, kann hier nachgelesen werden.

Otto Now: Bilanz nach einem Jahr

Otto.de hat am 12. Dezember 2016 seinen Mietservice Otto Now ins Leben gerufen. Nach einem Jahr zieht das Unternehmen nun Bilanz: Demnach wurden Fernseher und Smartphones von den Kunden am häufigsten ausgeliehen – gefolgt von Kaffeevollautomaten und Waschmaschinen. Aber auch Drohnen befinden sich unter den Top 10. Eine weitere Erkenntnis von Otto.de: Kunden haben grundsätzlich Interesse daran, Produkte auch über einen längeren Zeitraum zu mieten, denn von den 4 angebotenen Laufzeiten (3, 6, 12 und 24 Monate) hat sich in der letzten Zeit mehr als die Hälfte der Kunden für eine der beiden letzten Optionen entschieden.

Amazon: Bestellfristen für Weihnachten 2017

Amazon hat die Bestellfristen für Weihnachten offiziell bekannt gegeben, die für Deutschland sowie Österreich gelten. Allerdings zählen diese wie üblich lediglich für Produkte, die direkt vom Online-Händler selbst versendet werden. So kann beispielsweise der Standardversand bis zum Abend des 20. Dezembers genutzt werden. Die Übersicht für sämtliche Bestellfristen kann hier eingesehen werden.

WhatsApp: Messenger-Dienst erhält zwei neue Features

WhatsApp hat direkt zwei weitere Funktionen in Beta-Versionen veröffentlicht, die wohl demnächst auch offiziell an den Start gehen werden. Zum einem ermöglichen Gruppentelefonate Gespräche per Video mit bis zu drei Teilnehmern. Zum anderen können Fehler und Probleme dank einer Schüttelfunktion bequemer an WhatsApp gemeldet werden.