14.12.2017 – Euronics: Online-Sparte beflügelt Weihnachtsgeschäft | Ebay übernimmt Terapeak | Target kauft Same-Day-StartUp Shipt

Euronics erlebt dank seiner Online-Sparte ein gutes Weihnachtsgeschäft, Ebay übernimmt Terapeak und Target schnappt sich den Same-Day-Delivery-Anbieter Shipt.

Euronics: Berauschendes Weihnachtsgeschäft dank Online-Sparte

Das diesjährige Weihnachtsgeschäft macht sich für Euronics besonders bezahlt. Nach Angaben von ChannelPartner liegt die Verbundgruppe bereits jetzt fünf Prozent über dem gesamten Umsatz des Weihnachtsgeschäfts 2016, was vor allem am gut laufenden Online-Handel liegen soll. "Wir erwarten ein umsatzstarkes viertes Quartal und liegen bereits nach zwei von drei Monaten rund fünf Prozent über dem Vorjahreszeitraum", resümiert Euronics-Vorstandssprecher Benedict Kober laut ChannelPartner. "Unser Marktplatz unter Euronics.de konnte dabei mit einem dreistelligen Wachstum nachhaltig zu dieser Entwicklung beitragen." Kober zufolge nutzen immer mehr Verbraucher Euronics.de als "digitales Schaufenster", um die gewünschten Produkte im Anschluss im stationären Laden zu erwerben.

Preis-Tool: Ebay übernimmt Terapeak

Ebay hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Terapeak unterzeichnet. Terapeak bietet ein Tool, das aufgrund von Angebots-, Nachfrage- und Preisdaten Verkäufern helfen will, den idealen Zeitpunkt und Preis für ihre Angebote auf Marktplätzen zu finden. Das Unternehmen erwartet, dass die Übernahme noch in diesem Jahr abgeschlossen werden könne. Terapeak soll an seinem Standort in Toronto, Kanada bleiben und auch die Mitarbeiter sollen übernommen werden. Die Funktionalitäten des Unternehmens sollen nach der Übernahme in das Verkäufer-Cockpit Pro von Ebay integriert werden – so sollen die Ebay-Händler das Verkaufstool noch einfacher nutzen können. Wie viel Ebay für Terapeak zahlen wird, wurde nicht bekannt gegeben.

Target übernimmt Same-Day-Delivery-StartUp Shipt

Nicht nur Walmart, auch Target muss sich gegen die Konkurrenz aus dem Internet – allen voran Amazon – behaupten. Wie Bloomberg berichtet, hat die Handelskette nun das Same-Day-Delivery-StartUp Shipt für 550 Millionen US-Dollar übernommen. Target-Kunden soll es künftig möglich sein, Lebensmittel und andere Waren online zu bestellen und sie direkt von nahe gelegenen Target-Filialen geliefert zu bekommen. Analysten bewerten die Übernahme als deutliches Zeichen dafür, wie ernst Target seine Ziele verfolgen wolle. Target könne bis zum nächsten Sommer Same-Day-Delivery in der Hälfte seiner 1.834 Filialen anbieten. Bis zum Weihnachtsgeschäft 2018 soll der Service dann auf den Großteil der Geschäfte ausgeweitet werden.