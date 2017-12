Top-Themen: Milliarden-Schäden durch Werbebetrug | Facebook schraubt am Image | Polizei warnt vor neuen Phishing-Mails | Posterlounge wächst weiter | Amazon im Blickpunkt der Behörden

In unserer Tageszusammenfassung geht es heute im betrügerische Netzwerbung, Facebooks Steuermoral, Phishing-Mails, Posterlounge und mal wieder um die schlechten Arbeitsbedingungen bei Amazon.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

1,27 Milliarden Dollar Schaden durch Ad Fraud

Werbung spielt im Internet eine entscheidende Rolle. Sie kann dabei helfen, ein Produkt zu verkaufen oder Besucher auf eine bestimmte Website zu ziehen. Wie lukrativ das Geschäft mit den Bannern, Textanzeigen und Videos ist, haben wohl auch Betrüger erkannt. Wie eine neue Studie von Google jetzt offenbart, errechnet sich der Verlust durch eine einfache Betrugsmasche in einem Jahr auf stolze 1,27 Milliarden Dollar. Das entspricht 3,5 Millionen Dollar Werbebudget pro Tag. Welcher Masche sich die Kriminellen dabei bedienen, haben wir hier ausführlicher beschrieben.

Facebook zeigt neue Steuermoral

Lange musste sich Facebook der Kritik aussetzen, zu wenig Steuern zu zahlen. Das will das soziale Netzwerk nun ändern und verspricht Änderungen in seiner Steuerpraxis. Das US-Unternehmen will künftig die Werbeerlöse in dem Land versteuern, in dem auch die Gewinne erzielt wurden. Zuletzt hatte man diese im Niedrigsteuerland Irland verbucht und damit eine Menge eingespart. Nun will Mark Zuckerberg offensichtlich einen Image-Wandel vornehmen, von dem auch Deutschland profitieren könnte.

Amazon & Ebay: Phishing-Mails im Umlauf

Aktuell sind wieder vermehrt Phishing-Mails im Umlauf, die es speziell auf Händler der Marktplätze Ebay und Amazon abgesehen haben. Wie die Polizei Niedersachsen berichtet, enthalten die Nachrichten angeblich Rechnungen über Verkäufergebühren, leiten jedoch auf eine Phishing-Seite weiter. Wie immer, auch hier noch einmal der Hinweis: Nicht öffnen! Wer bereits Opfer einer solchen Mail geworden ist, sollte schnellstens, wenn möglich, seine Zugangsdaten ändern.

Posterlounge setzt Internationalisierung fort

Der Leipziger Kunstverlag und Online-Shop für Wandgestaltung Posterlounge wächst auch international immer weiter. Wie das Unternehmen jetzt bekannt gab, wird der Online-Shop nun auch in Frankreich und Spanien verfügbar sein. Damit will man den dortigen Kunden ein verbessertes Nutzer- und Einkaufserlebnis bieten. Hier soll aber noch nicht Schluss sein. „Da die Nachfrage nach unseren Wandbildern und das Potenzial in Italien ebenfalls enorm sind, werden wir unsere italienische Shop-Seite im ersten Quartal 2018 launchen“, heißt es von Geschäftsführer Florian Teßmer. Was sich sonst noch alles bei Posterlounge ändern soll, kann an dieser Stelle gelesen werden.

Amazon mit Verstößen gegen Arbeitnehmerrechte konfrontiert

Die Arbeitsbedingungen bei Amazon sind immer wieder in den Medien. Nach neuesten Recherchen des NDR soll der Versandhändler sogar gegen Mitarbeiterrechte und den Datenschutz verstoßen. Das hat jetzt auch die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen auf den Plan gerufen. Gegen Amazon soll aufgrund der Vorwürfe ein aufsichtsbehördliches Kontrollverfahren eingeleitet worden sein. Bis kommende Woche hat der Online-Händler Zeit, dazu Stellung zu beziehen. Alles zu der Geschichte hat der Amazon Watchblog parat.