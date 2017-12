Video der Woche: Lidl und der Plastik-Roboter

Eine dystopische Welt, in der ein kleiner Roboter danach sucht, was Weihnachten ausmacht – Diesen Plot hat sich Edeka für seine diesjährige Weihnachtswerbung ausgesucht. Nun hat auch Lidl nachgezogen und nimmt in seinem Spot Edeka und dessen Clip ordentlich aufs Korn. Statt schicke Roboter gibt es Plastik-Köpfe und Menschen in schlechten Kostümen. Damit tritt der Lebensmitteldiscounter auch direkt in den Konkurrenzkampf mit Edeka und wirbt für seine billigen Produkte, ganz nach dem Motto „Weihnachten muss nicht teuer sein.“ Einen kleinen Seitenhieb auf die Preise von Edeka gibt es natürlich auch. Unser Video der Woche: