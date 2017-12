Erstellt am 22. Dezember 2017

22.12.2017 – Ebay ändert seine Bankverbindung | Ladengeschäft vs. Online-Shop | ProSiebenSat.1 verkauft Reiseportal

Ebay ändert seine Bankverbindung, die TeamBank hat den Online-Handel mit dem stationären Handel verglichen und ProSiebenSat.1 hat Weg.de verkauft.

Ebay ändert Bankverbindung

Ebay weist seine Händler auf eine neue Bankverbindung hin. Diese gilt für Überweisungen der Verkäufergebühren, wird seit Oktober 2017 im „Mein Ebay“-Bereich angezeigt und gilt ab dem ersten Januar 2018. Nach dem Datum werden Überweisungen automatisch zurückgebucht, sobald die alte Bankverbindung genutzt werden sollte. Die Länder Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich, Italien, Niederlande und Spanien sind von der Änderung betroffen. Die neue Bankverbindung lautet wie folgt:

Name des Empfängers: eBay Europe S.à.r.l.

eBay Europe S.à.r.l. Adresse des Empfängers: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Name der Bank: JP Morgan Chase

JP Morgan Chase IBAN: DE28501108006161609109

DE28501108006161609109 SWIFT: CHASDEFX

TeamBank-Studie: Ladengeschäft vs. Online-Shop

Die TeamBank AG hat die Studie „Einkaufswelten 2017“ veröffentlicht, in der es darum geht, welche Faktoren Verbraucher jeweils im Ladengeschäft und im Online-Shop insbesondere zu schätzen wissen. Das Marktforschungsinstitut Forsa befragte hierfür knapp 1.000 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren. Dabei zeigt sich unter anderem, dass sich 74 Prozent der Studienteilnehmer über die größere Auswahl in Online-Shops freuen. Auch die Warenverfügbarkeit wird bei den digitalen Läden geschätzt. Die stationären Geschäfte punkten hingegen bei der Beratung und dem Umgang mit persönlichen Daten. „Insbesondere bei größeren Anschaffungen vertrauen viele Kunden Ladengeschäften nach wie vor mehr als Online-Shops“, meint Alexander Boldyreff, Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG. „Händler im Netz wiederum punkten mit Vielfalt. Beide Einkaufswelten können viel voneinander lernen und den Verbrauchern so ein ganzheitliches Shopping-Erlebnis bieten.“

ProSiebenSat.1 verkauft Weg.de

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 trennt sich von seiner Tochter Comvel, den Betreiber des Reiseportals Weg.de. Wie Gründerszene berichtet, hat die niederländische Lastminute.com-Group den Portalbetreiber für zwölf Millionen Euro gekauft. Fabio Cannavale, Chef von Lastminute, will durch den Zukauf den Jahresumsatz seiner Gruppe steigern: Von 17 soll es auf 37 Millionen Euro gehen. ProSiebenSat.1 hatte Anfang des Jahres angekündigt, seine Reisesparte veräußern zu wollen. Als nächstes dürfe der Medienkonzern die Reise-Website Tropo verkaufen, so Gründerszene. Die Synergien der Reisesparte mit dem Fernsehgeschäft hatten sich nicht wie erhofft ausgezahlt.