Kolumne: Auf ein besinnliches Weihnachtsfest!

Können Sie schon glauben, dass in zwei Tagen Weihnachten ist? Mir fällt es recht schwer, auch wenn ich sehe, dass es nur noch zwei Türchen an meinem Adventskalender zu öffnen gibt und alle Geschenke besorgt und (zumindest größtenteils) schon verpackt sind. Doch gerade in den vergangenen Wochen wurde es doch noch mal stressig – das Jahresende bringt halt doch noch immer wieder diesen Endspurt mit sich, in dem es viele Dinge zu erledigen gibt und die Zeit viel zu knapp zu sein scheint.

Die Online-Händler werden es kaum anders, sondern wohl eher noch extremer zu spüren bekommen haben. Gerade die Entwicklung in der Logistik, die Auslastung der Paketnetze und auch der (wünschenswerte) Ansturm der Kundschaft wird so einige Nerven gekostet haben. Weihnachtszeit ist Umsatzzeit, aber das bedeutet nun einmal auch viel Arbeit und Stress.

Doch nun ist es fast geschafft. Und ich wünsche den Händlern, dass sie zumindest an den Feiertagen abschalten und das Fest mit ihrer Familie genießen können. Dafür ist das Weihnachtsfest schließlich da. Lassen Sie die Arbeit also einmal ruhen und gönnen Sie sich nach der stressigen Vorweihnachtszeit eine kleine Auszeit – weg vom Packtisch, weg vom Diensthandy und ran an Gänsebraten und Geschenke!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen in dieser Kolumne, die eigentlich keine ist, im Namen der gesamten OnlinehändlerNews-Redaktion besinnliche Weihnachtstage und eine erholsame Zeit!