Erstellt am 04. Januar 2018

Top-Themen: Butlers und Karstadt stellen sich neu auf | Hardware-Sicherheitslücke | Geschäftsklima in der Logistik auf Rekordhoch | Smarte Lautsprecher bringen keinen Gewinn

Karstadt und Butlers wollen wieder zurück zur alten Blüte und setzen dafür auf neue Strukturen, Strategien und Personalien. Was sonst heute noch besonders wichtig war, haben wir kurz und knapp in unseren Top-Themen für Sie zusammengefasst.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Butlers: Neue Strukturen und Strategien

Der Deko- und Einrichtungsexperte Butlers will wieder zu seinen erfolgreichen Zeiten zurückfinden. Dafür bedarf es neuer Strukturen und Strategien. So sehen die Pläne vor, das Sortiment zu verkleinern und den Fokus auf Dekoprodukte, Tischaccessoires sowie Geschenkartikel zu legen. Im Rahmen der Umstrukturierung möchte Butlers auch von neuen Absatzkanälen profitieren. Neben dem Online-Handel soll auch der Vertrieb über Partnerunternehmen stärker ins Auge gefasst werden. Das erklärte Ziel von Butlers sei es, schon in diesem Jahr wieder schwarze Zahlen zu schreiben.

Personalien: Karstadt baut Digital-Team aus

Und auch Karstadt hat sich viel vorgenommen. Das erklärte Ziel: Zum erfolgreichsten Omnichannel-Händler Deutschlands werden. Um dies zu erreichen, setzt Karstadt auf zwei personelle Neuerungen und hat Marco Werner für die Position als Chief Digital Officers mit an Bord geholt. Erfahrung konnte Werner in dieser Position bereits bei Tchibo und dem Tierfutterspezialisten Fressnapf sammeln. Zudem wurde Jens Diekmann für das strategische Projektmanagement von Karstadt angeworben. Wie die Personalien zum Erfolg von Karstadt beitragen sollen und was dem Ziel im Wege steht, lesen Sie hier.

Sicherheitslücke in Prozessor-Architektur

Die Tech-Branche steht gerade vor der wohl größten Sicherheitslücke, die bisher entdeckt wurde. Milliarden von Geräten sollen von der Sicherheitslücke, die sich in der Prozessor-Architektur versteckt, betroffen sein. Die Sicherheitslücke wurde bereits vor einem halben Jahr entdeckt, seitdem arbeitet die Tech-Industrie an einer Lösung durch Software-Updates. Ob die Lücke bereits ausgenutzt wurde, ist unsicher, wobei Intel erklärte, dass man daran zweifle, dass es bereits zu einem Angriff über die Schwachstelle gekommen ist. Wie die Sicherheitslücke zu schließen ist und welche Gefahren durch sie entstehen, lesen Sie hier.

Geschäftsklima der Logistikwirtschaft

Wie der LogistikWatchblog unter Berufung auf die Bundesvereinigung Logistik (BVL) berichtet, hat sich das Geschäftsklima der deutschen Logistikwirtschaft im vierten Quartal des vergangenen Jahres nicht nur im Vergleich zum Vorquartal um 1,6 Punkte verbessert, sondern auch einen Rekordwert erreicht. Die momentane Geschäftssituation wird günstig eingeschätzt und auch bei den zu erwartenden Entwicklungen in den kommenden sechs Monaten herrscht Optimismus.

Amazon und Google machen mit Lautsprechern keinen Gewinn

Auch wenn Voice-Commerce und damit die smarten Lautsprecher von Amazon und Google gerade im Trend liegen, zeigt eine Analyse, dass die Unternehmen bei der Schlacht um den Kunden bisher keine Gewinne verbuchen können. Sowohl Amazon als auch Google sollen mit den gerade zum Weihnachtsgeschäft angebotenen Rabatten Verluste eingefahren oder vielleicht den Break-even erreicht haben, so die Analysten. Jedoch, so zu lesen auf dem AmazonWatchblog, ist davon auszugehen, dass die Unternehmen im Nachhinein Geld mit den smarten Lautsprechern verdienen werden.