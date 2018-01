08.01.2018 – Telefon-Datenschutzlücke bei Facebook | Jack Ma will KMU in den Online-Handel bringen | Dmexco benennt neuen Kongress-Chef

Eine Datenschutzlücke bei Facebook hat es Werbetreibenden ermöglicht, auf Telefonnummern von Facebook-Nutzern zuzugreifen. Alibaba-Gründer Jack Ma hat derweil erklärt, KMU den Zugang zum Online-Handel vereinfachen zu wollen und die Dmexco hat einen neuen Kongress-Chef gefunden.

© Bloomicon / Shutterstock.com

Facebook: Datenschutzpanne ermöglichte Zugriff auf Telefonnummern

Ein europäisches Forscherteam hat eine Datenschutzlücke bei Facebook aufgespürt, durch die Werbetreibende auf Telefonnummern von Nutzern des Netzwerks zugreifen konnten. Wie Heise Online berichtet, entdeckten die Forscher die Lücke bereits im Mai 2017. Demnach ermöglichte das Marketing-Tool von Facebook das Hochladen anonymisierter Telefonnummern und E-Mail-Adressen, um die potenzielle Größe der Zielgruppe zu überprüfen. Durch „geschicktes Eingrenzen und Erzeugen von Überlappungen“ sollen sich so einzelne Telefonnummern rekonstruiert haben lassen. Facebook soll die Lücke Ende Dezember geschlossen haben – ausgenutzt wurde sie nach Angaben des Unternehmens nie. Heise schätzt das als „nachvollziehbar“ ein, schließlich sei das beschriebene Verfahren sehr aufwendig.

Alibaba-Chef Jack Ma will KMU-Initiative starten

Alibaba-Chef Jack Ma will kleineren und mittleren Unternehmen den Einstieg in den Online-Handel ermöglichen und sie so am globalen Warenhandel teilhaben lassen. Nach Angaben der Handelszeitung will Ma am bevorstehenden World Economic Forum (WEF) in Davos seine Initiative Enabling E-Commerce in den Mittelpunkt rücken. Die Plattform wurde vom WEF, der Welthandelsorganisation (WTO) und der neuen Electronic World Trade Platform (eWTP) ins Leben gerufen. Ma selbst sei der Ansicht, dass die WTO für große Firmen geschaffen worden sei. Die eWTP, der der Alibaba-Gründer vorsteht, kümmere sich um „junge Leute und kleinere Firmen“.

Dmexco: Dominik Matyka wird neuer Kongress-Chef

Die Dmexco hat offenbar einen Nachfolger für den geschassten Gründer Christian Muche gefunden. Dominik Matyka hat Wuv.de zufolge den Posten des Chief Advisors übernommen. Wie Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse, erklärt, passe der Plista-Mitgründer und Ex-CEO „als ausgewiesener Digitalexperte und richtungsweisender Protagonist der Branche bestens zur Dmexco“. Matyka bringe langjährige Erfahrung, ein breites Netzwerk und die nötige Innovationskraft mit, um die Messe erfolgreich weiterzuentwickeln. Die Koelnmesse hatte Anfang November die Zusammenarbeit mit den bisherigen Dmexco-Machern Christian Muche und Frank Schneider überraschend beendet (wir berichteten).