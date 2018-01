Erstellt am 08. Januar 2018

Top-Themen: Delivery-Hero-Aktie fällt | Digitec Galaxus steigert Umsatz | Geheimes Online-Projekt bei H&M? | Verbraucherschützer warnen vor Asia-Shops | Versandkosten für „Amazon Pantry“ gestiegen

Was heute wichtig war: Nach einem Aktienverkauf verliert die Delivery-Hero-Aktie trotz hoher Nachfrage rund sechs Prozent. Diese und weitere Meldungen lesen Sie in der heutigen Tageszusammenfassung.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Delivery-Hero-Aktie fällt um sechs Prozent

Die Aktie der Bestellplattform Delivery Hero ist eingebrochen. Grund: Der US-amerikanische Hedgefonds Luxor-Capital hat sich recht unerwartet von einem größeren Aktienpaket getrennt. Dabei handelt es sich um Aktien in einem Gesamtwert von rund 155 Millionen Euro. Trotz hoher Nachfrage stürzte die Delivery-Hero-Aktie zwischenzeitlich um knapp sechs Prozent ein. Auffällig war vor allem der Zeitpunkt der Platzierung. Üblicherweise findet so etwas am Abend außerhalb der Börsen-Öffnungszeiten statt.

Digitec Galaxus steigert Umsatz

Der Schweizer Online-Händler Digitec Galaxus konnte seinen Umsatz 2017 um 19 Prozent auf insgesamt 861 Millionen Franken (734 Millionen Euro) steigern. Dabei scheint der Elektronikhändler Digitec „nach wie vor die stärkere Marke“ zu sein, das Online-Kaufhaus Galaxus soll jedoch mit großen Schritten aufholen. „2017 war für uns ein hervorragendes Jahr“, bestätigt Digitec-Galaxus-Geschäftsführer Florian Teuteberg. Digitec Galaxus hat vor, noch in diesem Jahr nach Deutschland zu expandieren.

Neue H&M-Online-Plattform im April?

H&M will auf seine schwächelnden Umsätze reagieren und scheint dafür eine eigene Online-Plattform starten zu wollen, auf welcher Mode von verschiedenen Marken zu günstigen Preisen verkauft werden soll. Laut den Gerüchten soll es bereits im April soweit sein. Angeblich konnte H&M sich bereits Zusagen von 60 Marken für die Zusammenarbeit sichern. Die Investition für die neue Online-Plattform soll sich auf 50 Millionen Euro belaufen. H&M selbst will die Gerüchte nicht kommentieren.

Verbraucherzentrale warnt vor asiatischen Online-Shops

Die Verbraucherzentrale Brandenburg warnt vor Online-Shops, die aus Asien stammen und mit billigen Angeboten aus dem Bereich Kleidung und Fashion werben. Bei Testkäufen fiel das Urteil nur in den seltensten Fällen zufriedenstellend aus. Probleme gab es unter anderem bei der Kennzeichnung von Textilien sowie bei Retouren.

Amazon erhöht Versandpreise für „Amazon Pantry“

Amazon beendet die versandkostenfreie Lieferung der Pantry-Box. Wie der AmazonWatchblog berichtet, fallen für die Nutzer selbst bei einem Bestellwert über 29 Euro 3,99 Euro Versandkosten an. Die Versandkosten für Pakete unter 29 Euro steigen um einen Euro. Besonders teuer wird es bei der Lieferung zum Wunschtermin: Hier erhöht Amazon den Versand um drei Euro auf 5,99 Euro.