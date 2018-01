Top-Themen: Würth wächst dank Online-Handel | H&M-Werbung sorgt für Shitstorm | Facebook stellt „M“ ein | Google Search Console im neuen Design | Amazon erweitert hiesige Logistikstrukturen

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um Würth, H&M, Facebook, Google und um Amazon.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Würth: Digitalisierung zahlt sich aus

Das Traditionsunternehmen Würth, bekannt für den Handel mit Werkzeugen, hat seine vorläufigen Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. Der Umsatz ging um etwa 7,5 Prozent nach oben und lag am Ende bei 12,7 Milliarden Euro. Beim Gewinn sieht es sogar noch besser aus, denn hier wird ein Wachstum um 25 Prozent erwartet (760-770 Millionen Euro). Allen voran floriert das digitale Geschäft, denn mittlerweile sollen die Online-Umsätze bei knapp 2 Milliarden Euro liegen. Was Würth-Sprecher Robert Friedmann zu den Geschäftszahlen seines Unternehmens zu sagen hat, kann hier nachgelesen werden.

H&M: Werbung geht komplett nach hinten los

Die schwedische Modekette H&M hat mit einer Werbekampagne einen wahren Shitstorm ausgelöst. Im britischen Online-Shop war für kurze Zeit ein farbiger Junge zu sehen, der einen Pullover mit der Aufschrift „Coolest monkey in the jungle“ („Coolster Affe im Dschungel“) trug. Die entsprechenden Reaktionen in den sozialen Medien, allen voran Twitter, ließen nicht lange auf sich warten. Mittlerweile hat H&M die Kollektion wieder entfernt.

Facebook: Smarter Assistent „M“ wird eingestellt

Facebook wird seinen smarten Assistenten „M“, den die Social-Media-Plattform im August 2015 erstmals vorgestellt hat, zum 19. Januar einstellen. Diese Ankündigung betrifft jedoch nicht allzu viele, denn „M“ blieb stets in einer Testphase und stand zuletzt lediglich 2.000 Personen aus Kalifornien zu Verfügung. Facebooks hauseigener Assistent zeichnete sich unter anderem durch die Tatsache aus, dass nicht nur Algorithmen zum Einsatz kamen, sondern auch reale Menschen.

Google Search Console: Analyse-Tool erhält Neuanstrich

Das Analyse-Werkzeug von Google, die Google Search Console, wurde einem umfangreichen Redesign unterzogen. Diese Maßnahme wurde von der Suchmaschine bereits im August 2017 angekündigt. Derzeit steht die Beta-Version aber lediglich ausgewählten Webmastern zur Verfügung. Die neue Oberfläche soll Nutzern die Arbeit mithilfe einer angepassten Struktur und einem besseren Design erleichtern. Was das Update außerdem bereithält, haben wir an dieser Stelle zusammengefasst.

Amazon: Ausbau der Logistik in Deutschland

Amazon wird seine Logistikstrukturen in Deutschland weiter ausbauen. Fest steht im Zuge dessen ein neues Zentrum in Mönchengladbach, dessen Bau bereits begonnen hat. Die Fläche des Grundstücks beträgt nach Angaben des Logistik Watchblogs 110.000 Quadratmeter – über 1.000 Arbeitsplätze soll das Logistikzentrum letztendlich schaffen.

Spekuliert wird außerdem über einen weiteren Bau in Köln, berichtet wiederum der Amazon Watchblog – genauer gesagt im Industriepark Köln-Nord, in dem unter anderem Unternehmen wie Ford und Exxon vertreten sind. Aber auch der Logistikspezialist Prologis soll Interesse am Standort in Köln zeigen. Eine endgültige Entscheidung wird in den kommenden Monaten erwartet.