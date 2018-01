Airbnb wird in Amsterdam durch strengere Regelungen eingeschränkt, Brille24 übernimmt Lensspirit und [email protected] wächst wieder zweistellig.

Airbnb: Amsterdam verhängt strenge Regelung

Vermietungsplattformen wie Airbnb sehen sich in Amsterdam mit einer schärferen Regelung konfrontiert. Wie bei Futurezone zu lesen ist, dürfen Wohnungen in der niederländischen Hauptstadt ab 2019 nur noch maximal 30 Tage im Jahr vermietet werden. Bisher lag die Grenze bei insgesamt 60 Tagen. „Diese Maßnahme wird die Überlastung einiger Stadtviertel durch Touristen stark verringern“, so die Verwaltung nach Angaben von Futurezone. Auch der Tiroler Landtag soll derzeit über eine ähnliche Regelung diskutieren. In Berlin wurde hingegen vor Kurzem entschieden, dass Wohnungen bis zu 60 Tage im Jahr ohne Genehmigung an Feriengäste weitervermietet werden dürfen.

Brille24 übernimmt Kontaktlinsen-Spezialisten Lensspirit

Der Online-Optiker Brille24 hat den Kontaktlinsen-Spezialisten Lensspirit mit seinen beiden Online-Shop Lensspirit.de und Linsenquelle.de übernommen. Mit der Übernahme setze der aus Oldenburg stammende Online-Optiker „ein deutliches Zeichen im umkämpften Kontaktlinsenmarkt und gegen große Ketten wie Fielmann“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Brille24 feiert erst im vergangenen Jahr sein 10-jähriges Jubiläum, Lensspirit ist schon seit über 20 Jahren am Markt. Der Leipziger Kontaktlinsen-Spezialist „ergänzt die Brille24-Gruppe perfekt und bietet uns die Möglichkeit, unseren Kundenstamm weiterauszubauen“, erklärt Brille24-Geschäftsführer Christophe Hocquet. Alle 35 Beschäftigten am Leipziger Standort sollen mit übernommen werden. Ziel von Brille24 sei es, im Jahr 2018 einen Umsatz von 30 Millionen Euro zu erzielen.

[email protected] verzeichnet wieder starkes Wachstum

Der Schweizer Online-Supermarkt [email protected] hat im Geschäftsjahr einen Netto-Umsatz in Höhe von 142 Mio. Franken erwirtschaftet. Wie neuhandeln.de berichtet, betrage das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr damit 10,5 Prozent. Die Coop-Gruppe habe im Online-Handel mit Lebensmitteln damit endlich wieder ein zweistelliges Wachstum erreicht – das war zuletzt 2014 der Fall. Das stärkere Wachstum begründete [email protected] mit dem guten Lieferservice und der Qualität der gelieferten Lebensmittel, mit der man die Kunden habe überzeugen können. Zudem habe das Unternehmen sein Online-Angebot weiter ausgebaut und auch in die Multichannel-Strategie investiert – unter anderem wurden 350 Pick-Up-Stationen eingerichtet, in denen Kunden ihre Bestellungen abholen können.