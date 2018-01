[OnAir] Alexa erobert die Welt | Forderung der DGUV: Online-Plattformen sollen Sozialabgaben übernehmen

In der 54. Folge unseres OnAir-Podcasts blicken wir unter anderem auf Amazons digitale Sprachassistentin Alexa und wie diese in immer mehr technischen Geräten Einzug hält. Außerdem diskutieren wir über die Forderung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), die Online-Plattformen wie Helpling und MyHammer in Sachen Sozialabgaben in die Pflicht nehmen will.

Vor dem Mikro:

Christian Laude (@Laudenpeters), Redakteur

Tina Plewinski, Redakteurin

Michael Pohlgeers (@mpohlgeers), stellvertretender Chefredakteur