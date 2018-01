Top-Themen: Amazon muss in Österreich AGB ändern | Hacker kapern Server für Krypto-Mining | Mobile Payment in Deutschland | UPS erweitert Express-Service | 300.000 neue Amazon.com-Händler

Amazon muss nach einem Urteil in Österreich seine AGB ändern. Was heute sonst noch wichtig war, lesen Sie in der Tageszusammenfassung.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Amazon verliert in Österreich

Niederlange für Amazon: In Österreich hat der oberste Gerichtshof gleich zwölf Klauseln in den AGB von Amazon für unwirksam erklärt, da sie gegen österreichisches Recht verstoßen. Bevor es zu der Entscheidung kam, wurde sogar der Europäische Gerichtshof (EuGH) involviert, da erst geklärt werden musste, ob die zwölfte Klausel der AGB, in der Amazon ausschließlich auf luxemburgisches Recht verwies, rechtmäßig ist. Welche Klauseln noch für unwirksam erklärt wurden, kann hier nachgelesen werden. Amazon muss nun seine AGB an das österreichische Recht anpassen.

Hackerattacken auf Landesamt-Server

Das Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg war in den vergangenen Monaten mehrfach Ziel von Hackerattacken. Doch anstatt sensible Daten zu stehlen, hatte man es auf die Rechenleistung der Server abgesehen. Die Hacker wollten die Power nutzen, um so Krypto-Währung wie beispielsweise Monero zu schürfen. Bisher ist nicht bekannt, wie die Hacker in das System eindringen konnten. Die Untersuchung des Falls dauert aktuell noch an.

97 von 100 Verbrauchern nutzen kein Mobile-Payment

Bargeldloses Bezahlen über das Smartphone ist in Deutschland kaum verbreitet. Eine neue Studie fand nun heraus, dass gerader einmal drei Prozent aller Girokontobesitzer eine mobile Bezahlvariante nutzen, bei dem sie ein sogenanntes NFC-fähiges Smartphone an Kassenterminals halten oder über eine App einen Code erstellen, der dann an der Kasse eingescannt wird. Im Gegensatz zu den ernüchternden Mobile-Payment-Statistiken bezahlen fast zwei Drittel der befragten Kunden (64 Prozent) regelmäßig mit ihrer Kredit- oder Girokarte. Weitere Ergebnisse der Forsa-Studie können hier nachgelesen werden.

UPS erweitert Express-Service-Angebot

UPS bietet in Deutschland nun insgesamt vier Express-Optionen für eine bundesweite Zustellung am nächsten Werktag an. Damit ist Deutschland bisher der einzige Markt, in dem UPS vier nationale Express-Optionen anbietet. Bei der neuen Variante erfolgt eine Zustellung bis zum Ende des Arbeitstages. Gerade für Konsumenten ist eine Zustellung bis zum Ende des nächsten Werktages oft attraktiv, wenn sie ein Produkt schnell erhalten wollen, aber eine Zustellung bis 12 Uhr oder früher nicht notwendig ist.

300.000 neue Amazon Marketplace Händler in 2017

An Amazon kommt man als Online-Händler kaum vorbei. Nun wurde bekannt, dass sich allein 2017 mehr als 300.000 kleine und mittelständische Unternehmen auf amazon.com angemeldet haben. Inzwischen stammen die Hälfte aller über Amazon verkauften Produkte von KMUs, mehr als 140.000 Händler dieser Größenordnung konnten in 2017 sogar einen Jahresumsatz von über 100.000 Dollar erwirtschaften, berichtet der AmazonWatchblog.