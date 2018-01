Top-Themen: Weltgrößte Händler 2017 | Geschäftszahlen von Zalando & Migros | iPhone-Nutzer verklagen Apple | Kreative Trends 2018

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um die weltgrößten Händler, Zalando, Migros, Apple und um die visuellen Trends, die voraussichtlich das Jahr 2018 bestimmen werden.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Deloitte-Liste: „Global Powers of Retailing 2018“

Die Wirtschaftsprüfer und -berater von Deloitte haben in der Liste „Global Powers of Retailing 2018“ die weltgrößten Händler des letzten Jahres zusammenfasst. Amazon hat es hier erstmals auf Platz sechs geschafft. Äußerst beeindruckend, wenn man bedenkt, dass sich der Online-Riese zur Jahrtausendwende noch auf Platz 186 befunden hat. Angeführt wird die Liste von Walmart. Der beste deutsche Vertreter ist die Schwarz Gruppe, zu der unter anderem Lidl und Kaufland gehören und die sich sogar noch vor Amazon befindet. Weitere Erkenntnisse der Deloitte-Liste haben wir hier zusammengefasst.

Zalando: Präsentation der vorläufigen Geschäftszahlen

Der Modehändler Zalando hat seine vorläufigen Unternehmenszahlen für das Jahr 2017 veröffentlicht. Der Gesamtumsatz lag am Ende bei einem Wert zwischen 4,478 und 4,5 Milliarden Euro, was einem Wachstum von etwa 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Den Schätzungen zufolge liegt das bereinigte EBIT bei 209 bis 222 Millionen Euro. Das vierte Quartal hat seinen Teil zu diesem Erfolg beigetragen, wie die Zahlen verdeutlichen, die Zalando in diesem Zusammenhang ebenfalls veröffentlicht hat. Diese können wiederum an dieser Stelle nachgelesen werden.

Migros: Umsatzwachstum schwächelt

Bei der Migros-Gruppe lief es hingegen nicht ganz so berauschend wie bei Zalando. Der Umsatz der Schweizer lag zusammengenommen bei 28 Milliarden Franken (23,8 Milliarden Euro) und war damit gerade mal ein Prozent höher als im Jahr zu vor. Das lag vor allem an Unternehmensteilen wie der Reise-Sparte, die eher suboptimal abschnitten. Dafür kann Migros mit seinen E-Commerce-Umsätzen zufrieden sein, denn diese gingen um 5,1 Prozent nach oben (1,95 Milliarden Franken / 1,7 Milliarden Euro).

Apple: Probleme wegen Meltdown & Spectre

Apple sieht sich derzeit mit einer Sammelklage konfrontiert. Zwei iPhone-Nutzer werfen dem Unternehmen vor, Geräte mit einem Design-Defekt verkauft zu haben, obwohl Apple davon wusste. Es geht dabei um Sicherheitslücken in den hauseigenen ARM-basierten Prozessoren, die Hackern und schädlicher Software den Zugriff auf empfindliche Daten ermöglichen sollen. Die Sammelklage wurde bei einem Gericht in den USA eingereicht.

Shutterstock: Kreative Trends 2018

Die Bilder-, Musik- und Videoplattform Shutterstock hat ihren diesjährigen Creative Trends Report veröffentlicht und verschiedene Design-Trends herauskristallisiert, die voraussichtlich im Jahr 2018 angesagt sein werden. Zu einer der wichtigsten visuellen Strömungen soll Shutterstock zufolge die Fantasy-Richtung gehören. Die Suchanfragen in diesem Bereich, beispielsweise nach bekannten Charakteren, sollen in der letzten Zeit explosionsartig nach oben gegangen sein. Welche Trends die Plattform weiterhin prognostiziert? Dieser Artikel hat die Antworten parat.