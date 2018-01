Erstellt am 18. Januar 2018 | Kategorie: e-Commerce Tipps

Top-Themen: Google will langsame mobile Seiten abstrafen | Amazon vs. Wish | Home24 plant angeblich Börsengang | Otto.de stellt neue Tools vor | Paydirekt blickt auf 2017 zurück

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um Google, Amazon, Home24, Otto.de und um Paydirekt. © Anna Demianenko - Shutterstock.com Google: Langsame mobile Seiten sollen abgestraft werden Google hat angekündigt, dass mobile Webseiten mit kurzen Ladezeiten zukünftig weiter vorne im Ranking landen werden. Das Unternehmen bezeichnet die Maßnahme als „Speed-Update“ und will diese ab Juli 2018 umsetzen. Die kurze Ladezeit soll dann zwar einen hohen Stellenwert haben – andere Faktoren wie beispielsweise Unique-Inhalte werden aber natürlich weiterhin im Hinblick auf das Suchmaschinen-Ranking eine wichtige Rolle spielen. Amazon: Einführung einer Billig-Abteilung Amazon hat ein neues Feature gestartet, in dem Produkte, die weniger als zehn Dollar kosten, mit kostenfreiem Versand angeboten werden. Damit will Amazon vor allem der Shopping-App Wish verstärkt Konkurrenz machen, die Billig-Produkte aus China verkauft. Die neue Amazon-Sektion umfasst unter anderem Produkte aus den Kategorien Damenkleidung, Haushaltswaren und Uhren. Was von Amazons Vorstoß zu halten ist, hat unser Redakteur Michael Pohlgeers beim Amazon Watchblog zusammengefasst. Home24: Angeblicher Börsengang im Sommer Insidern zufolge wird der Möbel-Händler Home24 noch in diesem Sommer den Gang an die Börse wagen. Damit wäre es nach Delivery Hero und HelloFresh das dritte Rocket-Internet-Unternehmen, das einen IPO durchführt. Die entsprechenden Vorbereitungen, die unter anderem Gespräche mit potenziellen Investoren umfassen, sollen bereits getroffen werden. Weder Home24 noch Rocket Internet haben bisher offiziell Stellung zu den Gerüchten genommen. Otto.de: Vorstellung neuer Tools Otto.de hat während der Einrichtungsmesse IMM in Köln diverse neue Tools vorgestellt, die das Shopping-Erlebnis dank Augmented und Virtual Reality verbessern sollen. Dazu gehört beispielsweise eine Augmented-Reality-App für Smartphones und Tablets, über die potenzielle neue Möbelstücke in den eigenen vier Wänden testweise platziert werden können. Welche Tools Otto.de außerdem vorgestellt hat, kann hier nachgelesen werden. Paydirekt: Rückblick auf das Jahr 2017 Paydirekt konnte im letzten Jahr nach eigenen Angaben ein starkes Wachstum verzeichnen. Einige große Händler wie Otto.de und Rossmann konnten hinzugewonnen werden, sodass sich das Portfolio letztendlich verdreifacht hat. Inzwischen arbeiten knapp 8.600 Online-Shops mit Paydirekt zusammen. Mittlerweile sollen den Payment-Anbieter zudem 1,7 Millionen Kunden nutzen, womit die Käuferregistrierungen im letzten Jahr verdoppelt wurden. Zudem gab Paydirekt bekannt, dass im ersten Quartal 2018 die Weltbild-Gruppe, Mobilcolm Debitel sowie Klarmobil.de als Partner hinzugewonnen werden konnten.

