22.01.2018 – Entlassungswelle bei Snapchat | Elbphilharmonie warnt vor Online-Ticketkauf | 11. Shop Usability Award: Anmeldung läuft

Snapchat muss aufgrund seiner schlechten Entwicklung mehrere Mitarbeiter entlassen, die Elbphilharmonie warnt vor dem Ticket-Kauf über Viagogo und Shoplupe hat die Anmeldung für den 11. Shop Usability Award geöffnet.

© Ink Drop / Shutterstock.com

Schlechte Entwicklung: Snapchat entlässt Mitarbeiter

Mehr als zwei Dutzend Mitarbeiter von Snapchat müssen ihren Posten räumen. Wie futurezone berichtet, soll sich das Unternehmen aufgrund schlechter Nutzungszahlen zu diesem Schritt gezwungen sehen. Mehr als die Hälfte der entlassenen Mitarbeiter soll im Content-Team von Snapchat gearbeitet haben. Von den Maßnahmen seien Mitarbeiter in mehreren Abteilungen in den Büros in London und New York betroffen. Snapchat wolle den Rest des Content-Teams nun nach Venice in Kalifornien umsiedeln. Snapchat hatte schon in der Vergangenheit mehrere Kündigungen durchgeführt. Meistens habe es sich dabei um ganze Teams gehandelt, die die Erwartungen des Unternehmens nicht mehr erfüllen konnten.

Viagogo: Elbphilharmonie warnt vor gefälschten Tickets

Die Elbphilharmonie warnt vor dem Ticketkauf über Viagogo. Aktuell gehe es der Hamburger Morgenpost zufolge um Tickets für die Reihe „Konzerte für Hamburg“ im Juni 2018. Diese Eintrittskarten seien bereits auf der Online-Plattform verfügbar, obwohl sie noch gar nicht gedruckt seien. 230 Tickets für zehn Konzerte sollen sich auf Viagogo finden – zu einem Preis von 495 Euro. Dabei seien die Tickets inklusive Buchungsgebühren mit acht, 16 und 24 Euro eigentlich besonders günstig. Die Elbphilharmonie habe Viagogo darauf hingewiesen, dass es sich um betrügerische Angebote handeln müsse – die Plattform habe aber nicht reagiert und die Angebote nicht gesperrt.

Shoplupe verleiht 11. Shop Usability Award

Die Bewerbungsphase für den 11. Shop Usability Award von Shoplupe läuft auf vollen Touren. Wie in jedem Jahr wird die Auszeichnung an all jene Online-Shops verliehen, die sich durch bestimmte Aspekte wie ein herausragendes Design, innovative Features oder eben auch eine gute Usability von der Konkurrenz abheben. Die Anmeldung für den Shop Usability Award 2018 kann hier vorgenommen werden. Der Einsendeschluss ist der 15. März. Die Verleihung erfolgt wiederum am 3. Mai in München.