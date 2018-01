Erstellt am 19. Januar 2018

Top-Themen: WhatsApp Business gelauncht | Studie zu Retouren | Neues Ikea-Distributionszentrum | Amazon grenzt HQ2-Suche ein

„WhatsApp Business“ ist in den USA gestartet. Was heute außerdem wichtig war, haben wir wie gewohnt in unseren Top-Themen für Sie zusammengefasst.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

WhatsApp Business in den USA gestartet

WhatsApp vergrößert seine Zielgruppe. Der zu Facebook gehörende Messenger hat nun den Service „WhatsApp Business“ herausgebracht, der Firmen dabei helfen soll, künftig noch einfacher und komfortabler „Kontakte zu ihren Kunden halten“ zu können. Die Funktionen sollen ganz auf die Bedürfnisse von Firmen ausgerichtet sein: Beispielsweise sei es nach Angaben von WhatsApp-Manager Mitu Singh möglich, Antworten auf häufige Kundenfragen abzuspeichern, sodass diese immer wieder genutzt werden und die Unternehmen im Arbeitsalltag Zeit sparen können. Was WhatsApp Business sonst noch bereithält, kann in diesem Artikel nachgelesen werden.

Retourenflut kann für Händler problematisch werden

Retouren sind für Online-Händler leider oft ein Problem. Wie groß dieses allerdings ist, zeigt eine Studie von ParcelHero. Vor allem kleine Online-Händler aus Großbritannien haben damit zu kämpfen, dass die Hälfte aller Nutzer kostenlose Retouren verlangten und das nicht nur für fehlerhafte Waren. Gerade nach Weihnachten ist die Zahl der Retouren extrem angestiegen. Die Kundenansprüche der Verbraucher können im Extremfall sogar zum Aus für kleine Online-Händler führen.

Ikea baut neues Distributionszentrum

Ikea treibt seinen Online-Handel voran und lässt dafür in Elsdorf (Niedersachsen) ein Distributionszentrum bauen. Von dort aus sollen die Online-Bestellungen im gesamten norddeutschen Raum ausgeliefert werden. Die Fläche des Distributionszentrums beträgt nach Angaben des LogistikWatchblogs rund 86.000 Quadratmeter und soll knapp 60 Millionen Euro kosten. Der Betrieb soll bereits im Herbst aufgenommen werden. Betrieben wird der Standort durch die BLG Logistics Group, ihres Zeichens langjähriger Partner von Ikea. Das Verteilzentrum soll Platz für mehr als 36.000 Paletten liefern. Es sollen bis zu 150 Arbeitsplätze in Elsdorf entstehen.

Amazon grenzt HQ2-Suche ein

Und auch Amazons Suche nach einem Standort für sein zweites Headquarter scheint sich dem Ende zu nähern, denn Amazon hat eine Vorauswahl von 20 Standorten bekannt gegeben. In den kommenden Monaten will Amazon mit jedem der Kandidaten zusammenarbeiten, um noch tiefer in die Bewerbungen einzusteigen, zusätzliche Informationen einzuholen und die Machbarkeit einer zukünftigen Partnerschaft auszuloten, schreibt der AmazonWatchblog. Die endgültige Entscheidung werde noch im Jahr 2018 erwartet.