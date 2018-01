Top-Themen: Erster Amazon-Go-Supermarkt eröffnet | Neues Rocket-Internet-StartUp | OnePlus Opfer einer Cyber-Attacke | Hermes optimiert Logistiklager | Amazon und PayPal vertrauenswürdige Marken

Der erste Amazon-Go-Supermarkt wurde endlich eröffnet. Was heute außerdem noch wichtig war, lesen Sie in unserer Tageszusammenfassung.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Amazon eröffnet ersten Supermarkt

Bereits vor über einem Jahr hatte Amazon das Konzept des kassenlosen Supermarkts vorgestellt. Nun wird der erste Amazon-Go-Markt für die Öffentlichkeit eröffnet – und zwar im Erdgeschoss von Amazons Hauptquartier in Seattle. Insgesamt werkelte Amazon fünf Jahre an dem Konzept des Supermarktes, der eigentlich ganz ohne Personal auskommen sollte. Dies ist nun am Ende doch nicht der Fall, wie der AmazonWatchblog schreibt.

Expertlead: Rocket Internet vermittelt jetzt auch Freelancer

Rocket Internet hat ein neues StartUp aus der Taufe gehoben. Mit Expertlead will man „die Top-5-Prozent der Freelancer", vor allem Programmierer, Designer und Digital-Marketing-Fachpersonal, an Unternehmen vermitteln. Expertlead tritt dabei allerdings nicht nur als Vermittler auf: Den Vertrag schließt der Kunde mit der Plattform. Wie hoch die Preise allerdings sein sollen, ist noch nicht bekannt. Es kursierten Beträge zwischen 50 und 150 Euro.

Smartphone-Hersteller OnePlus Opfer einer Cyber-Attacke

Der Online-Shop des chinesischen Smartphone-Herstellers OnePlus ist scheinbar Opfer einer Cyber-Attacke geworden. Kunden, die zwischen Mitte November 2017 und dem 11. Januar 2018 im Online-Shop mit Kreditkarte bezahlt haben, wird zur Vorsicht geraten, da die Betrüger unter anderem Kreditkartendaten gestohlen haben sollen. Insgesamt sollen die Daten von bis zu 40.000 Käufern erbeutet worden sein. Für die Attacke wird ein schädliches Skript im Code der Payment-Seite verantwortlich gemacht, welches mittlerweile von OnePlus entfernt wurde.

Hermes optimiert Abläufe im Logistikzentrum in Ohrdruf

Die Hermes Fulfilment GmbH hat ihr Logistikzentrum in Ohrdruf (Lankreis Gotha) für den „WunschExpress“-Service optimiert. Wie der LogistikWatchblog schreibt, sollen Bestellungen, die bis 20:00 Uhr eingehen, durch eine neue Nachtschicht selbst in den späten Abendstunden noch kommissioniert werden. Hermes verspricht sich dadurch einen Zeitgewinn von bis zu 24 Stunden, was eine Zustellung am Folgetag ermöglicht. „Mit der Optimierung unserer Abläufe tragen wir den Wünschen der Händler und Endkunden nach noch schnelleren Lieferzeiten Rechnung“, kommentiert Jörg Reichenbach, Betriebsleiter im Logistikzentrum Ohrdruf, die Optimierung.

Miele ist vertrauenswürdigste Marke

Der „Brand Experience + Trust Monitor 2017“ von der Markenberatung Sasserath Munzinger Plus und der Digitalgentur UDG United Digital Group wollte wissen, welchen Marken das meiste Vertrauen entgegengebracht wird. Das Ranking wird von Miele, dm und Nivea angeführt. Amazon landete auf Platz vier und der Payment-Dienstleister PayPal hat es erstmals in die Top-Platzierungen geschafft und belegt den sechsten Rang. Weitere Ergebnisse des „Brand Experience + Trust Monitor 2017“ können hier nachgelesen werden.