24.01.2018 – DDoS-Attacken: 21-Jähriger muss ins Gefängnis | Notebooksbilliger steigert Umsatz deutlich | Apple startet bald HomePod-Verkauf

Ein 21-Jähriger aus Großbritannien wurde wegen diverser DDoS-Attacken zu einer Haftstrafe verurteilt, Notebooksbilliger.de steigert seinen Umsatz um 23 Prozent und Apple hat den Verkaufsstart seines HomePods angekündigt.

© DANAI KHAMPIRANON – Shutterstock.com

DDoS-Attacken: 21-Jähriger zu Haftstrafe verurteilt

Weil er diverse DDoS-Attacken auf einige bekannte Online-Unternehmen, darunter Google, Skype und Pokémon Go, durchgeführt hat, wurde ein 21-jähriger Hacker zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt. Wie Heise Online berichtet, habe der Mann aus Liverpool ein Botnetz von rund 9.000 Rechnern genutzt, um die Webseiten lahmzulegen. Zudem habe er von den übernommenen Rechnern Zugangsdaten gestohlen, um weitere Schadsoftware auszuspielen. Der 21-Jährige habe auch einen Untergrund-Marktplatz für Malware-Tools und illegale Güter betrieben – mit diesem Marktplatz soll der Hacker mindestens 700.000 US-Dollar verdient haben.

Notebooksbilliger.de wächst: Umsatz steigt auf 743 Mio. Euro

Die Notebooksbilliger.de AG konnte ihren Netto-Umsatz im Geschäftsjahr 2016 auf 742,9 Millionen Euro steigern. Das entspricht einem Wachstum von satten 23,1 Prozent. Damit sei das Unternehmen Neuhandeln.de zufolge schneller als im Vorjahr gewachsen – damals lag das Wachstum bei 20,3 Prozent. Für die deutlich positive Entwicklung gebe es diverse Gründe: So sei unter anderem die Umsatzentwicklung bei Notebooks „sehr positiv“ gewesen und auch im PC-Geschäft legte Notebooksbilliger.de zu. Das Geschäft mit Haushaltsgroßgeräten habe sich überdurchschnittlich entwickelt und auch bei Tablets und Smartphones zeigten die Kunden sich kauffreudiger. Einbußen musste das Unternehmen aber bei Druckern, Fernsehern und Beamern hinnehmen.

Apple kündigt Verkaufsstart des HomePods an

Es wird ernst: Google und vor allem Amazon mit seiner KI Alexa bekommen Konkurrenz. Wie die WirtschaftsWoche unter Berufung auf eine dpa Meldung schreibt, will Apple seinen HomePod in gut zwei Wochen auf den Markt bringen. Bereits ab dem 9. Februar soll der smarte Lautsprecher in den USA, Großbritannien und Australien verfügbar sein. Für deutsche Fans heißt es noch etwas warten. Wie auch in Frankreich soll der HomePod „in diesem Frühjahr“ erhältlich sein. Der Apple-Konzern, der den Pod eigentlich schon im Dezember in den Verkauf bringen wollte, will besonders bei der Qualität der Musikwiedergabe und dem räumlichem Sound punkten. Ob aber Siri mit Google und Alexa mithalten kann, bleibt abzuwarten. Preislich soll der HomePod in den USA 349 US-Dollar (exkl. Mehrwertsteuer) kosten.