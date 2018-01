Top-Themen: ECC-Studie über Pläne von Online-Händlern | Ebay: Viele Shop-Neugründungen zum Jahresbeginn | Deutsche Post vs. Verdi | Jeff Bezos erhält Axel Springer Award | Digitalisierungsprojekte der Tech-Konzerne

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um eine Studie des ECC Köln, Ebay, die neuen Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Post und der Gewerkschaft Verdi, Amazon-Gründer Jeff Bezos und um viele Nachrichten, die allesamt die Digitalisierung als Grundtenor haben.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

ECC-Studie: Ausblick auf 2018

Das ECC Köln hat eine neue Studie durchgeführt, die sich mit den geplanten Änderungen befasst, die Online-Händler in diesem Jahr vornehmen wollen. Die Untersuchung ergab zunächst grundsätzlich, dass 54,4 Prozent der Befragten ihren Online-Auftritt überarbeiten wollen. Neun von zehn Händlern, die Änderungen vornehmen werden, wollen das Design ihres Online-Auftritts verändern sowie die Usability verbessern. Weitere Ergebnisse der ECC-Studie können hier nachgelesen werden.

Ebay: Datenerhebung belegt starken Anstieg von Shop-Neugründungen

Eine aktuelle Datenerhebung von Ebay macht deutlich, dass gerade zu Beginn des Jahres viele Online-Shops ins Leben gerufen werden. So wurden im Januar 2017 beispielsweise 1.700 neue Shops auf dem Online-Marktplatz angemeldet – so viele wie in keinem anderen Monat. Im gesamten ersten Quartal waren es zusammengenommen 4.410. Vor allem in den Kategorien Haus & Garten, Fashion und Elektronik gab es viele Neuzugänge.

Deutsche Post & Verdi: Beginn neuer Tarifverhandlungen

Heute starteten die neuen Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Post und der Gewerkschaft Verdi im nordrhein-westfälischen Niederkassel. Verdi fordert sechs Prozent mehr Gehalt für die rund 130.000 Tarifangestellten, würde aber auch mehr Urlaubstage in Kauf nehmen. Die Deutsche Post wiederum soll jedoch bereits signalisiert haben, der Forderung nicht zuzustimmen. Nähere Einzelheiten kennt der Logistik Watchblog.

Amazon: Jeff Bezos erhält Axel Springer Award

Amazon-Chef und -Gründer Jeff Bezos wird am 24. April den Axel Springer Award erhalten. Das Verlagshaus will damit „sein visionäres Unternehmertum in der Internetwirtschaft sowie die konsequente Digitalisierungsstrategie der 140-jährigen US-Traditionszeitung“ ehern. Seit 2013 ist Bezos auch Eigentümer der Washington Post. Vor Bezos haben bereits Facebook-Gründer Mark Zuckerberg sowie World-Wide-Web-„Erfinder“ Sir Tim Berners-Lee den Axel Spring Award bekommen, berichtet der Amazon Watchblog.

Digitalisierung: Google & Facebook investieren in Europa

Im Bereich Digitalisierung hatten wir wohl noch nie so viele Schlagzeilen an einem einzelnen Tag. So hat beispielsweise Google bekannt gegeben, Investitionen in Frankreich zu tätigen, um dort unter anderem ein komplett neues Forschungszentrum für künstliche Intelligenz entstehen zu lassen. Ähnliches gilt für Facebook, doch die Social-Media-Plattform will zusätzlich mithilfe eines europaweiten Förderprogramms bis 2020 knapp eine Million Menschen in ganz Europa erreichen und deren digitale Kompetenzen erweitern. Dass sich das durchaus lohnt, beweist eine aktuelle Studie: Der D21-Digitalindex 2017/2018 hat ermittelt, dass 32 Prozent der Deutschen von der Dynamik und Komplexität der Digitalisierung überfordert sind. Die CSU hat wiederum so ihre eigenen Digitalisierungspläne, die nicht von allen positiv aufgenommen werden.