25.01.2018 – Milliardenstrafe gegen Apple-Zulieferer Qualcomm | Foodora- und Deliveroo-Fahrer demonstrieren | Google-Shopping: Probleme bei Ebay-Rezensionen

Die EU hat eine Milliardenstrafe gegen den Apple-Zulieferer Qualcomm verhängt, Foodora- und Delivery-Hero haben in Berlin für mehr Lohn und Rechte demonstriert und die Anzeige von Ebay-Rezensionen auf Google Shopping sorgt für Probleme.

Qualcomm: EU-Kommission verhängt Milliardenstrafe

Die EU-Kommission hat gegen den Chiphersteller Qualcomm eine Geldstrafe in Höhe von 997 Millionen Euro verhängt. Der Grund: Das Unternehmen soll seine „Stellung im Sektor der LTE-Basisband-Chipsätze“ missbraucht haben, wie es in der Pressemitteilung der EU-Kommission heißt. Direkte Konkurrenten sollen durch „hohe Zahlungen an einen wichtigen Kunden“, namentlich Apple, vom Wettbewerb ferngehalten worden sein, was gegen die Kartellvorschriften der EU verstößt. „Bei diesen Zahlungen handelte es sich nicht einfach um Preisnachlässe – sie wurden unter der Bedingung geleistet, dass Apple in sämtlichen iPhone- und iPad-Geräten ausschließlich Qualcomm-Chipsätze verwendet“, erklärte die für Wettbewerbspolitik zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager. Qualcomm selbst hat offiziell bekannt gegeben, die Strafe anfechten zu wollen.

Demonstration: Foodora- und Deliveroo-Fahrer wollen mehr Lohn und mehr Rechte

Einige Fahrer von Foodora und Deliveroo haben am Mittwochnachmittag vor dem Hauptquartier der Unternehmensmutter Delivery-Hero für mehr Lohn und Rechte demonstriert. Wie Gründerszene berichtet, forderten die Fahrer auch, dass Reparaturkosten für ihre Fahrräder von den Unternehmen übernommen und die Schichtdienste besser organisiert werden. Foodora habe den Fahrern im November zwar eine Kostendeckung der Reparaturen versprochen – dabei sollen die Fahrer pro Stunde eine Gutschrift von 25 Cent beim Reparaturservice LiveCycle erhalten. Doch umgerechnet entspreche das nur einer Gutschrift von fünf Cent pro gefahrenem Kilometer, wie Georgia Palmer von der freien Arbeiterinnen-und-Arbeiter-Union Berlin erklärt. Bei Deliveroo sei die Organisation der Schichten ein großes Problem. Die Fahrer schließen auch einen Streik nicht aus, um ihre Forderungen durchzusetzen.

Google Shopping: Anzeige von Ebay-Rezensionen sorgt für Probleme

Im Dezember hat Google sämtliche Ebay-Rezensionen von Google-Shopping entfernt, da es bei der Anzeige zu einem Datenschutzproblem gekommen war (wir berichteten). Nun scheint Google die Rezensionen von Ebay wieder anzuzeigen. Doch dabei kommt es eCommerceBytes zufolge offenbar zu Problemen. So soll Google Shopping lediglich die Zahl an Ebay-Rezensionen anzeigen, aber nicht die Rezensionen selbst. In den seltenen Fällen, in denen eCommerceBytes bei der Stichprobe doch auf eine Rezension gelangt ist, wurde eine Rezension von einem anderen Produkt angezeigt. So habe sich auf der Produktseite von einem iPhone 8 nur eine Rezension befunden – von einem Braun Rasierapparat.