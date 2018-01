Top-Themen: Studien zur DSGVO und Ängsten von Online-Shoppern | Google Ranking 2017 | Shitstorm für Amazon | Shipcloud mit Exzellenz-Preis ausgezeichnet

In vier Monaten muss die neue Datenschutzgrundverordnung umgesetzt werden. Leider, so zeigt die neuste Händlerbund-Studie, wissen einige Händler immer noch nicht, was das für sie bedeutet. Was heute sonst noch wichtig war, lesen Sie in unserer Tageszusammenfassung.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Händlerbund-Studie zur DSGVO

Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) muss in vier Monaten umgesetzt werden. Doch leider wissen noch nicht alle Online-Händler, was damit genau auf sie zukommt. In der vergleichenden Analyse des Händlerbundes kommt man zu folgendem Ergebnis: Ende letzten Jahres gaben nur noch vier Prozent an, nie von der DSGVO gehört zu haben. Auch der Anteil der Experten, die sich gut auskennen, ist von fünf auf elf Prozent angestiegen. Während die Zahl der Anfänger stagniert, gibt es mittlerweile fast doppelt so viele fortgeschrittene Händler als noch im Sommer 2017. Weitere Ergebnisse können hier nachgelesen werden.

Idealo-Studie: Konsumenten und Händler haben unterschiedliche Vorstellungen

Ebenfalls in einer Studie fand das Vergleichsportal Idealo heraus, mit welchen Erwartungen Konsumenten an Online-Shops herantreten. Zeitgleich wollte Idealo wissen, auf welche Faktoren und Technologien hingegen die Online-Händler setzen. Dabei zeigt sich: Die Vorstellungen der Verbraucher stimmen nur selten mit den Trends des Online-Handels überein. So sind Kunden beispielsweise grundsätzlich nicht damit einverstanden, dass ihre Daten gespeichert werden. Und auch das Thema Personalisierung wird von den Parteien unterschiedlich bewertet. Die Ergebnisse der Studie haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengefasst.

Gewinner & Verlierer im Google Ranking 2017

Das Google Ranking für 2017 wurde von den SEO-Spezialisten von Searchmetrics veröffentlicht und nennt die Gewinner und Verlierer der Branche. Für die Analyse wurde die SEO-Sichtbarkeit der indexierten Domains zum Jahresende 2017 mit den Vorjahresdaten verglichen und die absoluten Gewinne und Verluste berechnet. Mit einem prozentualen Wachstum von 74 Prozent gehört Ebay Kleinanzeigen zu den Gewinnern. Im Vergleich zum Plus von 482 Prozent, welches für das Wörterbuch Pons.de berechnet wurde, ist das Ergebnis von Ebay Kleinanzeigen jedoch gering. Wer zu den Verlierern gehört, kann an dieser Stelle nachgelesen werden.

Amazon wegen Dritthändler in der Kritik

Mal wieder Ärger für Amazon: Wie der AmazonWatchblog berichtet, hat der Konzern mit einem wahren Shitstorm zu kämpfen. Der Grund: Auf dem Marktplatz soll ein Dritthändler über mehrere Jahre hinweg Produkte mit einem geschmacklosen Spruch über Sklaverei verkauft haben. Amazon hat sich mittlerweile zu den Vorwürfen geäußert und erklärt: „Alle Amazon Marketplace Verkäufer müssen sich an unsere Verkaufsbedingungen halten - erlangen wir Kenntnis über einen Verstoß, ergreifen wir entsprechende Maßnahmen, die die Schließung des Verkäufer-Kontos beinhalten können.“

Shipcloud mit Deutschem Exzellenz-Preis ausgezeichnet

Der Shipping Service Provider Shipcloud wurde mit dem Deutschen Exzellenz-Preis in der Kategorie Digitalisierung-Services ausgezeichnet. In insgesamt 23 Kategorien wurde der Preis am 18. Januar in Frankfurt am Main vom Deutschen Institut für Service-Qualität und dem DUB UNTERNEHMER-Magazin verliehen. Gewonnen hat Shipcloud den Preis unter anderem für die „einfache und synchrone Anbindung an die technischen Schnittstellen aller in Deutschland relevanten Versand-Dienstleister“, so der LogistikWatchblog.