Video der Woche: Ikea hypnotisiert mit Bea Åkerlund

Exzentrisch, hypnotisierend, verstörend – für die neue Video-Kampagne von Ikea könnte man einige Beschreibungen finden. Das schwedische Unternehmen hat die schwedische Stylistin Bea Åkerlund verpflichtet und eine Kollektion von ihr aufgegriffen, die sich irgendwo zwischen Goth und Hollywood befindet. Die Omedelbar („unmittelbar“) genannte Kollektion umfasst Harper’s Bazaar zufolge 35 Interior-Stücke.

Präsentiert wird die Kreation von Bea Åkerlund in einem Werbespot, der mit psychedelischen Bestandteilen, zahlreichen Stop-Motion-Elementen und einer insgesamt sehr exzentrischen Aufmachung daherkommt. Das ganze wirkt ein wenig verrückt, erinnert teilweise an Alice im Wunderland und wird in jedem Fall für reichlich Gesprächsstoff sorgen. Aber sehen sie selbst – in unserem Video der Woche.