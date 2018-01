29.01.2018 – Adblock Plus kritisiert Googles Adblocker | EU will nicht gegen Hass im Netz vorgehen | MyTheresa-Gründer starten neuen Schuh-Shop

Adblock Plus nimmt Googles Adblocker auseinander, die EU will nicht gesetzlich gegen Hass im Netz vorgehen und die MyTheresa-Gründer melden sich mit einem neuen Shop zurück.

© Pinone Pantone – Shutterstock.com

Adblock Plus kritisiert Googles neuen Adblocker

Google hat mit seinem Chrome-Browser in der Version 64 einen integrierten Adblocker eingeführt. Der bereits seit Jahren am Markt tätige Anbieter Adblock Plus hat die neue Funktion prompt kritisiert, wie OnlineMarketing.de berichtet. Nur ein Bruchteil der Anzeigen – nämlich nur 16 Prozent – soll durch den Google Adblocker ausgeblendet werden. Adblock Plus würde von 55 Werbeformen 51 blockieren, Google Chrome allerdings nur neun. Google habe etwa nichts gegen lautlose Autoplay-Videos, überspringbare Prestitials oder blinkende Werbung, solange sie nicht den Content überlagert. Der Test von Adblock Plus ist aber sehr theoretisch: Google schaltet seinen Adblocker erst am 15. Februar live.

EU: Vorerst keine Gesetze gegen Hass im Netz

Anders als in Deutschland scheint man in Brüssel keinen Bedarf für ein Gesetz gegen Hass und Hetze im Internet zu sehen. Wie Heise Online berichtet, werden dahingehend vorerst keine gesetzlichen Regelungen auf EU-Ebene erlassen. Die Mitgliedsstaaten sollen derartige Gesetze nicht gefordert haben, erklärte EU-Justizkommissarin Vera Jourová nach einem Ministertreffen in Sofia. Die EU-Kommission hatte erst kürzlich ermittelt, dass Facebook, Twitter und YouTube zuletzt rund 70 Prozent aller beanstandeten Inhalte selbst entfernt hatten. Die Kommission sehe diese Daten als weiteren Beleg dafür, dass Deutschland mit dem umstrittenen NetzDG voreilig gehandelt haben könnte.

MyTheresa-Gründer starten Online-Shop für Schuhe

Susanne und Christoph Botschen, die Gründer von MyTheresa, werden Anfang März einen neuen Online-Shop für Schuhe starten. Der neue Shop nennt sich Martha Louisa. „Edgy, high-end und feminin“ – so komme die Website Vogue zufolge daher. Das Magazin durfte einen exklusiven Blick auf den neuen Shop werfen. Das Sortiment sei passgenau auf die Zielgruppe zugeschnitten: „Mit ansprechendem, femininem (PINK!), aber nicht zu verspieltem Design kommt die neue Luxusdestination für Schuhliebhaberinnen daher“, schreibt Vogue. Unter anderem finden sich Dolce & Gabbana, Gianvito Rossi und Valentino im Sortiment. Die MyTheresa-Gründer hatten ihren Shop vor drei Jahren an Neiman Marcus verkauft (wir berichteten).