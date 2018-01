Top-Themen: Ebay-CEO fürchtet zu starke Regulierung | Alibaba 500 Milliarden wert | Intersport treibt Digitalisierung voran | Migros erweitert Lager | Neues Patent von Amazon

Ebay-CEO Devin Wenig war auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos zu Gast und hat dort großen Optimismus beobachten können. Was heute sonst noch wichtig war, lesen Sie in unserer Tageszusammenfassung.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Ebay-CEO Devin Wenig auf dem Weltwirtschaftsforum

Das 48. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos sorgte für einiges an Aufsehen. Auch Ebay-CEO Devin Wenig war anwesend und erklärte auf dem Davos-Panel „CEO Outlook 2018“, dass man sich in der Lage sehe, die Kaufgewohnheiten der Kunden weltweit beobachten zu können. Nach Wenigs Ansicht ist der Markt aktuell sehr stark, allerdings auch extrem sprunghaft und dass er sich „nicht wie ein stabiles, einfaches Umfeld“ anfühle. Wenig sieht zudem das größte Risiko für den Markt in starken Regulierungen. Dabei gehe es vor allem um den Technologie-Sektor, erklärte der Ebay-CEO.

Alibaba knackt 500 Milliarden Dollar Marke

Alibaba hat eine neue Rekordmarke geknackt. Der chinesische Online-Riese konnte seinen Börsenwert auf mehr als 500 Milliarden Dollar steigern. Der Börsenwert von 500 Milliarden US-Dollar wurde am vergangenen Donnerstag erreicht. Eine Aktie hatte zu diesem Zeitpunkt einen Wert von 198,86 Dollar.

Intersport setzt auf Digitalisierung

Intersport beheimatete Ende 2017 auf seiner Online-Plattform 65 Händler. Dem Verbund sollen knapp 1.900 Händler angehören, die nach und nach an den digitalen Wandel herangeführt werden sollen. Entsprechend hat sich Intersport vorgenommen, die Zahl der online angeschlossenen Händler im Jahr 2018 auf über 200 zu steigern. Mehr zu den Plänen von Intersport lesen Sie hier.

Migros erweitert Lager

Der Schweizer Händler Migros verstärkt ebenfalls seine Aktivitäten im Online-Handel und baut dafür seine Logistik aus. In Neuendorf (Schweiz) wird das Unternehmen dafür bis 2020 ein weiteres Logistikzentrum neben dem bestehenden Hauptgebäude errichten. Der Bau soll umgerechnet knapp 162 Millionen Euro kosten. Nach Angaben des LogistikWatchblogs soll mit dem Bau bereits in diesem Sommer begonnen werden. Die Inbetriebnahme der ersten Anlagen ist für Mitte 2020 vorgesehen, der Vollbetrieb soll 2021 starten.

Amazon patentiert „Automated Guided Vehicles“

Amazon hat sich ein neues Patent gesichert. Wie der AmazonWatchblog berichtet, hat sich Amazon ein fahrerloses Transportfahrzeug patentieren lassen, das die Pakete von einem bestimmten Ort abholt und diese dann zum Empfänger bringen soll. Dabei soll es möglich sein, dass die „Automated Guided Vehicles“ entweder von einem einzelnen und/oder von einer ganzen Gruppe an Konsumenten in einer bestimmten Region wie beispielsweise einem Wohnkomplex oder in einer Nachbarschaft verwendet werden.