31.01.2018 – DACH-Region: 293 DDoS-Angriffe pro Tag | Über die Hälfte der Menschheit im Netz unterwegs | Play Store: 700.000 Apps entfernt

In der DACH-Region werden rund 293 DDoS-Attacken pro Tag durchgeführt, über die Hälfte der Weltbevölkerung ist nun online und Google hat 700.000 Apps aus dem Play Store geworfen.

© Maksim Kabakou – Shutterstock.com

Pro Tag 290 DDoS-Attacken in DACH-Region gemessen

Das Link11 Security Operation Center (LSOC) hat seinen DDoS-Report für Q2 – Q3 2017 veröffentlicht. Allein im dritten Quartal wurden 26.945 Attacken registriert. Im Vergleich zum zweiten Quartal bedeutet dies einen Anstieg von 48,8 Prozent und entspricht einem täglichen Durchschnittswert von 293 Angriffen auf Ziele in der DACH-Region. Die meisten Attacken (717) wurden am 16. Juli festgestellt, während am 15. Mai mit nur 30 Angriffen der niedrigste Wert gemessen wurde. Die untersuchten Daten basieren auf Analysen des Link11 Netzwerkverkehrs und abgewehrten Attacken auf DDoS-Schutz-Kunden von Link11. Der vollständige Link11 DDoS-Report mit umfangreichem Datenmaterial und detaillierten Analysen kann auf der Link11-Webseite angefordert werden.

Über die Hälfte der Menschheit ist online

Mehr als vier Milliarden Menschen sind im Netz unterwegs. Damit ist über die Hälfte der Weltbevölkerung online. Das gehe t3n.de zufolge aus einem Bericht der Digitalagentur We Are Social und der Social-Media-Plattform Hootsuite hervor. Im Jahr 2017 sei die Internet-Nutzung um sieben Prozent gestiegen. Vor allem in Afrika erhalten immer mehr Menschen Zugang zum Internet: Dort stieg die Internet-Nutzung im vergangenen Jahr um 20 Prozent. Auch zur Nutzungszeit gab der Bericht Daten preis: Im Schnitt verbringen Menschen sechs Stunden ihres Tages im Netz – also etwa ein Drittel der Zeit, die sie wach sind. In Deutschland gibt es 75 Millionen Internet-Nutzer, was 91 Prozent der gesamten Bevölkerung entspricht.

Google hat 700.000 Malware-Apps aus dem Play Store entfernt

Immer wieder gelangen Apps in den Play Store, in denen sich Malware versteckt. Wie der GoogleWatchblog berichtet, nehme die Zahl der schädlichen Apps im Play Store sogar zu, wie nun auch ein Bericht von Google „hochoffiziell“ bestätigt habe. Allein im Jahr 2017 entfernte das Unternehmen 700.000 Apps aus dem Play Store, weil sie „auf irgendeine Art und Weise gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen haben“. Google will die Apps in 99 Prozent der Fälle bereits entfernt haben, bevor sie von nur einem Nutzer heruntergeladen wurden. Trotzdem: Die Zahl der entfernten Apps sei im Vergleich zum Vorjahr um 70 Prozent gestiegen.