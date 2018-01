Top-Themen: HelloFresh wächst gigantisch | Alipay expandiert in Europa und JD.com in die USA | E-Commerce-Index von Metoda feiert Geburtstag | Neue Investmentfirma von About-You-Mitgründer

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

HelloFresh: Vorstellung vorläufiger Geschäftszahlen

HelloFresh hat seine vorläufigen Geschäftszahlen veröffentlicht, die sowohl das vierte Quartal 2017 als auch das gesamte Jahr aufschlüsseln. Dabei zeigt sich, dass es in sämtlichen Bereichen für den Kochboxen-Anbieter hervorragend lief: So konnte beispielsweise die Anzahl an aktiven Kunden von 0,86 auf 1,45 Millionen gesteigert werden. Dementsprechend ging auch der Jahresumsatz von 597 auf etwas mehr als 900 Millionen Euro nach oben. Weitere Erkenntnisse aus den vorläufigen Geschäftszahlen haben wir an dieser Stelle zusammengetragen.

Alipay: Chinesischer Zahlungsdienst will die Schweiz erobern

Alibabas hauseigener Zahlungsdienst Alipay expandiert in Europa und soll demnächst flächendeckend im schweizerischen Davos zur Verfügung stehen. Insgesamt sollen dann über 250 Händler die neue Payment-Option anbieten können und es chinesischen Kunden ermöglichen, ihre Einkäufe und Bestellungen elektronisch in Yuan zu zahlen. Davos wurde dabei bewusst gewählt, denn der Ort in den Schweizer Alpen sei ein Magnet für chinesische Touristen.

JD.com: Expansion in die USA

JD.com plant, in der zweiten Jahreshälfte 2018 in die USA zu expandieren. Offenbar hat der chinesische Konzern die Westküste der Staaten, genauer gesagt Los Angeles, als Niederlassung im Blick, da sich die geografische Nähe zum Heimatland besonders gut eignen soll. Für den Aufbau der notwendigen Logistikkette in den USA wird JD.com voraussichtlich 15 Prozent seines Logistik-Arms an Tencent und andere Investoren veräußern. Die entsprechenden Gespräche sollen bereits geführt werden. JD.com hat zudem angekündigt, die Hälfte seines Umsatzes innerhalb der nächsten zehn Jahre außerhalb Chinas erwirtschaften zu wollen.

Metoda: E-Commerce-Index-Jahresrückblick

Der E-Commerce-Index von Metoda wird ein Jahr alt. Grund genug, um gleichzeitig auf das Online-Handels-Jahr 2017 zurückzublicken und zu resümieren, was sich in dieser Zeit alles getan hat. Dabei zeigt sich unter anderem, dass insbesondere Produkte aus der Kategorie „Garten“ im Prinzip das ganze Jahr über gefragt waren. Die Nachfrage soll sich hier im Vergleich zum Vorjahr sogar nahezu verdoppelt haben. Welche Produkte weiterhin häufig gekauft wurden und welche Monate die umsatzstärksten und -schwächsten waren, kann hier nachgelesen werden.

Wald & Wiese Holding: Experten gründen neue Investmentfirma

Tarek Müller, Co-Founder von About You, Alexander Graf von Spryker und Nils Seebach, ehemals CFO bei Spryker, haben die Investmentfirma Wald & Wiese Holding gegründet. Der Name bezieht sich auf die gemeinsame Liebe zum norddeutschen Land und die grüne Wiese als Metapher für „die freie Ausgangslage, aus der heraus immer wieder neue Ideen umgesetzt werden können“, wie die Gründer selbst erklären. Geleitet wird die Holding von Seebach als Geschäftsführer.