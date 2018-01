Erstellt am 31. Januar 2018

Top-Themen: Bewertungsbetrug bei Amazon | Händlerbund-Jahresstudie veröffentlicht | Geschäftszahlen von Zooplus | Google startet Cloud-Software-Shop | Arbeitsbedingungen in der Logistik

Um das Problem mit dem Bewertungsbetrug in den Griff zu bekommen, greift Amazon zu immer rabiateren Mitteln. Außerdem geht es in der Tageszusammenfassung um Zooplus, die neue Händlerbund-Jahresstudie, Google und die Arbeitsbedingungen in Verkehrs- und Logistikberufen.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Amazon verschärft Kampf gegen Bewertungsbetrug

Amazon scheint in puncto betrügerischer Kundenbewertungen stärkere Geschütze aufzufahren. Nachdem Amazon Verkäufer von solchen Bewertungen teilweise verklagte, werden offenbar die generellen Richtlinien schärfer: Amazon soll neben der Entfernung vieler Bewertungen „auch die Abgabe von nicht-verifizierten Bewertungen erheblich eingeschränkt, auf manchen ASINs sogar komplett blockiert“ haben. Weiterhin soll Amazon sogar einigen Händlern mit der Sperrung des Kontos drohen. Sämtliche Informationen zu dem Fall können hier nachgelesen werden.

Händlerbund veröffentlicht Jahresstudie

Der Händlerbund hat zum vierten Mal in Folge seine Jahresstudie veröffentlicht. Die 2017er-Ausgabe zeigt, dass die Händler mit dem E-Commerce-Jahr 2017 zwar generell zufrieden waren, doch musste fast jeder dritte befragte Online-Händler im vergangenen Jahr einen Rückgang des Umsatzes einstecken. Weitere Ergebnisse der Händlerbund-Jahresstudie können an dieser Stelle nachgelesen werden.

Zooplus macht 1,1 Milliarden Euro Umsatz

Zooplus hat seine Geschäftszahlen veröffentlicht. Der Umsatzerlös konnte im Geschäftsjahr 2017 um 22 Prozent auf 1,11 Milliarde Euro gesteigert werden. Im Geschäftsjahr 2016 lag dieser noch bei 909 Millionen Euro. Besonders erstaunlich: Das Wachstum verteilt sich auf alle Ländermärkte und liegt überall im zweistelligen Wachstumsbereich. Einer der Gründe für den finanziellen Erfolg ist Zooplus' gut funktionierender Ausbau des Stamm- und Neukundengeschäfts.

Google launcht Shop für Cloud-basierte Software

Google ist eine Kooperation mit dem Unternehmen MobileIron eingegangen und startet einen Online-Shop für Cloud-basierte Services. Dafür soll die Google-Cloud-Plattform Orbitera mit den Fähigkeiten für App-Sicherheit und -Analytics von MobileIron zusammengebracht werden. Die neue Plattform soll Unternehmen dabei unterstützen, leichter und schneller eigene integrierte Marktplätze zu erstellen. Zudem soll es individuell anpassbare Bundles geben, über die sie ihre gewünschten Services und Anwendungen frei zusammenstellen und konfigurieren können.

Arbeitsbedingungen in Verkehrs- und Logistikberufen

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat sie die Arbeitsbedingungen in Verkehrs- und Logistikberufen angesehen und kommt zu einem deprimierenden Ergebnis: Demnach sind die Arbeitsbedingungen durch hohe körperliche Anforderungen, hohe Arbeitsintensität und lange Arbeitszeiten bei geringem Handlungsspielraum gekennzeichnet. Was das neu veröffentlichte Faktenblatt „Liefern, lagern und befördern“ sonst noch beinhaltet, weiß der LogistikWatchblog.