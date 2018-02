Video der Woche: Alibaba drückt für Olympia auf die Tränendrüse

2018 ist es wieder so weit: Die Olympischen Spiele werden Millionen Zuschauer in den Bann ziehen und vor die Fernsehgeräte locken. Und in diesem Jahr gibt es einen neuen Top-Sponsor, der mit jeder Menge Beachtung rechnen darf: Alibaba. Die neue Partnerschaft zwischen Olympia und Alibaba war bereits vor wenigen Wochen verkündet worden und schon jetzt gibt es das erste Werbevideo des Online-Konzerns zu sehen.

Und dieses will mit ganz großen Emotionen auftrumpfen: Epische Musik untermalt Szenen, in denen Sport nicht nur „durchgeführt“, sondern fast zelebriert wird. In den Mittelpunkt gerückt werden die Geschichten einzelner Personen: Es sind sportliche Erfolge und emotionale Momente, die für das Leben des jeweiligen Sportlers prägend sind. Eine angenehme Erzählstimme berichtet davon, dass auch die Kleinsten ganz groß sein können – und zwar sowohl in der Welt des Sports als auch in der Welt des Online-Handels.

Der neue Spot von Alibaba ist ein werbetechnisch durchaus gelungenes Konstrukt, das zwar von Klischees gespickt ist, aber die Zuschauer durch die aufgebaute Emotionalität durchaus ansprechen dürfte. – Unser Video der Woche.