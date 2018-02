Top-Themen: Alphabet-Aktie sinkt trotz Rekordumsatz | Alibaba übertrifft Erwartungen | Amazon bricht eigene Rekorde, präsentiert Super-Bowl-Werbespot & patentiert fragwürdige Armbänder

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es unter anderem um die Geschäftszahlen von Alphabet, Alibaba und Amazon.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Alphabet: Anleger enttäuscht trotz Rekordumsatz

Der heutige Tag stand, wie bereits der gestrige, ganz im Zeichen der Geschäftszahlen der großen Konzerne. Dazu gehörte auch Alphabet: Der Mutter-Konzern von Google konnte 2017 erstmals mehr als 100 Milliarden Dollar Umsatz in einem Jahr erzielen, was vor allem an den Erfolgen der Suchmaschine lag. Dennoch reagierten die Anleger enttäuscht – zeitweise ging die Alphabet-Aktie sogar um fünf Prozent nach unten. Die Gründe dafür haben wir an dieser Stelle ausführlich zusammengefasst.

Alibaba: Gewinn übertrumpft Erwartungen

Bei Alibaba lief es im vergangenen Jahr und insbesondere auch im vierten Quartal tadellos. Der chinesische E-Commerce-Riese konnte sogar die Erwartungen der Experten übertreffen und erzielte allein im letzten Quartal einen Umsatz von 83 Milliarden Yuan (knapp 12,8 Milliarden Dollar), was einem Wachstum von 56 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch der Nettogewinn stieg um 30 Prozent auf 3,6 Milliarden Dollar. Weitere Zahlen aus dem Geschäftsbericht können hier nachgelesen werden.

Amazon: Fortsetzung der Erfolgsgeschichte

Die drei großen „A“ machte heute Amazon vollständig: Das Unternehmen konnte seinen Jahresumsatz um 31 Prozent auf rund 178 Milliarden Dollar steigern. Der Gewinn wiederum kletterte auf drei Milliarden Dollar und war somit 25 Prozent höher als noch 2016. Allein im vierten Quartal stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 60,5 Milliarden Dollar. In welchen Unternehmensbereichen es für Amazon besonders gut lief, haben wir in diesem Bericht zusammengefasst.

Amazon: Präsentation des Super-Bowl-Werbespots

Amazon beeindruckt aber nicht nur mit seinen Geschäftszahlen, sondern auch mit dem Werbespot, der während der diesjährigen Ausgabe des Super Bowls ausgestrahlt wird. Jeff Bezos hat es geschafft, für diesen Clip verschiedene Weltstars wie Rebel Wilson und Sir Anthony Hopkins zusammenzutrommeln. Natürlich lässt sich auch Bezos selbst nicht lang bitten und hat dementsprechend einen Auftritt im Werbespot. Was während den knapp anderthalb Minuten passiert? Der Amazon Watchblog gibt Auskunft!

Amazon: Einsatz von neuen Armbändern?

Neben all den Lobhudeleien macht Amazon aber auch mit fragwürdigen Methoden auf sich aufmerksam. Der Online-Riese hat sich ein Armband patentieren lassen, das es dem Unternehmen prinzipiell möglich macht, die Mitarbeiter (noch?) stärker zu überwachen. Dabei handelt es sich um sogenannte „Wearables“, die eigentlich die Arbeit im Bereich „Picking“ verbessern und somit ein effizienteres Arbeiten ermöglichen sollen. Datenschützer sind davon jedoch nicht so begeistert, schreibt der Amazon Watchblog.