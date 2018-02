05.02.2018 – Ebay-Chef: Noch großes Potenzial im Online-Handel | Gebrauchtwagen-Händler klagen gegen Auto1 | Musks Flammenwerfer auf Ebay

Ebay-Chef Devin Wenig sieht noch großes Potenzial im Online-Handel, Auto1 wird von Gebrauchtwagenhändlern verklagt und der von Elon Musk verkaufte Flammenwerfer findet sich auf Ebay.

Ebay-Chef: Online-Handel hat noch großes Potenzial.

20 Billionen US-Dollar werden im globalen Einzelhandel umgesetzt. Etwas mehr als eine Billion Dollar entfallen dabei auf den E-Commerce. Das erklärte Ebay-Chef Devin Wenig Reuters zufolge der Welt am Sonntag. Dass die Menschen auch weiterhin in stationären Geschäften einkaufen werden, sei sicher. „Aber in einem Markt wie dem deutschen, wo der Anteil des Onlinehandels bei etwas mehr als zehn Prozent liegt, gibt es noch viel Potenzial – ähnlich in den USA“, erklärte Wenig der Vorabmeldung zufolge. Der Online-Handel habe in Schwellenländern sogar ein noch größeres Potenzial. Zudem riss Wenig auch die aktuelle Payment-Entwicklung auf dem Marktplatz an: Kunden sollen auch künftig noch mit PayPal zahlen können, bekräftigt der Ebay-Chef. Der Martkplatz wolle den Zahlungsverkehr aber selbst verwalten – vergangene Woche wurde deshalb die Kooperation mit Adyen verkündet (wir berichteten).

Gebrauchtwagen-StartUp: Händler klagen gegen Auto1

Auto1 gehört zu den derzeit beliebteren StartUps bei Investoren. Doch bei Gebrauchtwagen-Händlern steht das StartUp, das in ihren Bereich drängt, nicht gerade hoch im Kurs. Wie Spiegel Online berichtet, klagen offenbar Gebrauchtwagen-Händler nun gegen Auto1. Die Händler hätten dem StartUp Fahrzeuge abgekauft und fühlen sich getäuscht. Sie werfen Auto1 vor, Gebrauchtwagen verkauft zu haben, ohne auf Defekte hingewiesen zu haben. Spiegel Online berichtet von mindestens 90 Klagen an den primär zuständigen Gerichten. Auto1 habe erklärt, dass es „sehr schwierig“ sei, „auf pauschale Gerüchte und Einzelaussagen im Detail einzugehen“. Gleichzeitig räumte das StartUp ein, dass Fehler natürlich passieren könnten.

Musks Flammenwerfer landen auf Ebay

Elon Musk hat 20.000 Flammenwerfer verkauft, um Geld für künftige Projekte zu sammeln. Nun sind die ersten Flammenwerfer direkt auf Ebay aufgetaucht – zu Wucherpreisen. Wie Futurezone berichtet, sollen die Flammenwerfer für bis zu 25.000 Dollar zum Sofort-Kauf angeboten werden. Das entspricht dem 50-fachen des von Musk veranschlagten Preises von 500 Dollar. Die meisten Angebote schwanken allerdings zwischen 1.000 und 2.000 Dollar. Auch die Baseball-Caps von Musks Unternehmen werden zu Wucherpreisen auf Ebay verkauft: Die für 20 Dollar verkauften Kappen gehen für bis zu 250 Dollar über die Ebay-Ladentheke.