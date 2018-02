06.02.2018 – Hochrechnung: Über 50 Prozent Marktanteil für Amazon | Plagiat-Handel: Chinese bekennt sich schuldig | Lidl bringt Kochboxen in die Filialen

Amazon könnte einer Hochrechnung zufolge auf einen Marktanteil von über 50 Prozent in Deutschland kommen, ein Chinese hat sich des Plagiat-Schmuggels schuldig bekannt und Lidl bringt seine Kochboxen in die Filialen.

Hochrechnung: Amazons Marktanteil soll bei über 50 Prozent liegen

Wie hoch der Marktanteil von Amazon in Deutschland ist, kann nicht exakt festgestellt werden. Die Problematik beginnt schon damit, dass die Gesamtumsätze des Online-Handels hierzulande nur durch Hochrechnungen festgestellt werden können. In einer eigenen Hochrechnung kommt t3n.de allerdings zu dem Ergebnis, dass Amazons Marktanteil in Deutschland bei über 50 Prozent liegen könnte. Amazon hatte nach eigenen Angaben einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro verzeichnet. Dazu kommen noch die Umsätze, die die Marketplace-Händler erzielen. Weltweit betrachtet erzielen die Marketplace-Händler einen Umsatz, der leicht höher als der von Amazon selbst ist – nämlich um acht Prozent. Wendet man dieses Verhältnis an, verzeichnete Amazon laut t3n-Hochrechnung einen Gesamtumsatz in Deutschland von 31,2 Milliarden Euro. Da die Hochrechnungen für den Gesamtmarkt zwischen 48,7 und 58,5 Milliarden Euro liegen, komme Amazon so auf einen Marktanteil von 53 bis 64 Prozent in Deutschland.

Gefälschte Apple-Produkte: Chinese bekennt sich schuldig

Ein 43-jähriger Chinese hat sich in den USA schuldig bekannt, Fälschungen von iPads und iPhones von China in die USA importiert und dort verkauft zu haben. Wie Heise Online berichtet, habe der Schmugglerring um den Mann ein Millionengeschäft mit den Produktfälschungen gemacht: 1,1 Millionen Dollar sollen die Betrüger eingenommen haben. Zwischen 2009 und 2014 habe der Beschuldigte „über 40.000 elektronische Geräte und Accessoires sowie Labels und Verpackungsmaterial mit gefälschten Apple-Markenzeichen eingeführt“. Ein Beteiligter sei bereits zu einer 37-monatigen Haftstrafe verurteilt worden – das Urteil im Fall des 43-jährigen Chinesen werde Ende Mai erfolgen.

Lidl: Kochboxen kommen offiziell in die Filialen

Lidl bietet seine Kochboxen, die sich „Kochzauber“ nennen und bisher lediglich online zur Verfügung standen, nun auch in seinen Filialen an. Wie W&V berichtet, landen die Kochboxen zunächst in 230 Länden in und um Berlin, sollen jedoch voraussichtlich auch nach und nach in weiteren Lidl-Märkten platziert werden. Bereits im letzten Jahr hatte Lidl die Kochzauber-Kochboxen testweise in die Kühlregale gebracht. Anscheinend wurde das Angebot positiv von den Kunden angenommen, weswegen sich Lidl nun für einen offiziellen Start entschieden hat.