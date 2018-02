Erstellt am 06. Februar 2018

Top-Themen: Edeka liefert in den Kühlschrank | Windeln.de will 2019 Break-even erreichen | GoDaddy-Start in Deutschland | Amazon beendet Streit mit Frankreich | E-Mail-Volumen auf Rekordniveau

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um Edeka, Windeln.de, GoDaddy, Amazon und um das letztjährige E-Mail-Volumen in Deutschland.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Edeka & Bringmeister: Lieferung in den Kühlschrank

Edeka, Bringmeister und der Haushalts-Service Cary wollen Lebensmittel zukünftig hierzulande direkt in die Kühlschränke ihrer Kunden liefern. Die Kuriere sollen dabei den Zugang zur Wohnung dank eines modernen Schließsystems erhalten, das von Cary bereitgestellt wird. Auch die Rückgabe von Pfand und Getränkekisten sei problemlos möglich. Und sogar Aufräum- und Reinigungskräfte, Wäscheservices oder Handwerker sollen über die Schlösser Zugang zur Wohnung der Kunden erhalten, was insgesamt an das bereits bekannte Amazon Key erinnert.

Windeln.de: Anfang 2019 soll Break-even erreicht werden

Windeln.de hat angekündigt, bis Anfang 2019 den Break-even erreichen zu wollen. Um dieses ambitionierte Ziel erfolgreich in die Tat umsetzen, hat der Online-Händler für Baby- und Kleinkinderprodukte aktuell einige Maßnahmen auf den Weg gebracht. Dazu zählen unter anderem Verschlankungen des internationalen Geschäfts sowie Personaleinsparungen. Welche Maßnahmen Windeln.de genau angekündigt hat und wie die vorläufigen Geschäftszahlen für das letzte Jahr aussehen, haben wir an dieser Stelle zusammengefasst.

GoDaddy: US-Hoster startet in Deutschland

Der US-amerikanische Hosting-Anbieter GoDaddy hat sein Angebot nun auch in Deutschland gestartet. GoDaddy richtet seinen Fokus insbesondere auf kleinere Firmen und Einzelunternehmer und bietet grundlegend einen Website-Baukasten an, der ab knapp fünf Euro im Monat verfügbar und sich auch vom Smartphone sowie Tablet bedienen lässt. Was sich weiterhin im Angebot von GoDaddy befindet, kann hier nachgelesen werden.

Amazon: Einigung mit französischen Steuerbehörden

Amazon und die französischen Steuerbehörden konnten nach knapp dreieinhalb Jahren ihren Streit beilegen und eine Einigung erzielen. Frankreich gab im Juli 2014 bekannt, 186 Millionen Euro inklusive Zinsen und Strafbescheid von Amazon zu verlangen, nachdem der US-Konzern zu dem Zeitpunkt bereits seit Längerem in den Fokus der EU-Steuerbehörden gerückt war. Was die aktuelle Einigung genau vorsieht und ob bzw. wie viel Amazon letztendlich nachgezahlt hat, bleibt laut dem Amazon Watchblog unklar.

E-Mail-Volumen: Neues Rekordniveau

Berechnungen der beiden E-Mail-Anbieter Web.de und GMX haben ergeben, dass im letzten Jahr allein in Deutschland 771 Milliarden E-Mails und somit 145 Milliarden mehr als im Jahr zuvor versendet und empfangen wurden. Am häufigsten landeten Newsletter in den Postfächern der Deutschen – gefolgt von E-Mails von Online-Shops und sozialen Medien. Welche Prognose Web.de und GMX für 2018 aufgestellt haben? Hier befindet sich die Antwort!