Top-Themen: Amazon plant Lieferdienst | Hermes: 20.000 PaketShops bis 2020 | E-Commerce-Trends der Magento-Händler | Deutschland: Steigende Konsumausgaben

Amazon: Start des neues Lieferservices steht anscheinend bevor

Ein Thema beherrschte heute eindeutig die Schlagzeilen: Amazon und seine Logistik-Bestrebungen. „Shipping with Amazon“ (SWA) soll demnach der neue Service heißen, der nicht nur die Auslieferung von hauseigenen Paketen und Bestellungen umfasst, sondern Amazon auch zum unabhängigen Logistikdienstleister macht. Angeblich wird SWA in naher Zukunft in den USA starten. Die Rede ist von Los Angeles. Das große Ziel besteht insgesamt darin, die Preise von etablierten Logistikunternehmen zu unterbieten und Geschäftskunden eine neue, günstigere Versandoption anzubieten.

Hermes: Massiver Ausbau der PaketShops

Hermes hat angekündigt, sein Netzwerk an PaketShops bis 2020 auf insgesamt 20.000 auszubauen. Der Ausbau soll sowohl in Metropolregionen als auch in Kleinstädten und ländlichen Regionen erfolgen. Das Logistikunternehmen wird im Rahmen der Erweiterung mit Filialisten und Einzelhandelsketten zusammenarbeiten. Zusätzlich wird Hermes sämtliche Shops mit der Scanner-Technik des Elektro-Herstellers Zebra Technologies ausstatten, die die Paketabwicklung vor Ort erheblich vereinfachen und beschleunigen soll, schreibt der Logistik Watchblog.

Jahresrückblick: Die E-Commerce-Trends der Magento-Händler

Die Personalisierungsexperten von Nosto haben diverse Magento-Shops, die auf die Software von Nosto setzen, untersucht und daraus einen Jahresrückblick kreiert. Dabei zeigt sich vor allem, dass der Desktop-PC weiterhin in nahezu allen betrachteten Kategorien wie etwa der durchschnittliche Umsatz pro Besucher und die Anzahl an Artikeln pro Transaktion im Vergleich mit den mobilen Geräten die Nase vorn hat. Nur beim Traffic konnte das Smartphone den Desktop schlagen. Die genauen Ergebnisse der Nosto-Untersuchung haben wir hier zusammengefasst.

Prognose: Konsumausgaben steigen weiterhin

Das Forschungsunternehmen „Growth from Knowledge“ (GfK) prognostiziert, dass die Konsumausgaben in Deutschland in diesem Jahr um zwei Prozent steigen werden. Vor allem große Anschaffungen und Ausgaben wie beispielsweise Reisen sollen laut GfK den Wert nach oben treiben. Der private Konsum in der gesamten EU wird voraussichtlich im Schnitt um 1,5 bis 2 Prozent nach oben klettern. Welche Vermutungen GfK weiterhin aufgestellt hat, kann an dieser Stelle nachgelesen werden.