14.02.2018 – Ebay: Payment-Umstellung wird „wie ein Urknall“ | Kellerhals-Familie verhandelt mit Ceconomy | Klarna: Bueninck wird neuer DACH-Geschäftsführer

Ebay-Chef Devin Wenig hat sich zur Payment-Umstellung geäußert, die Familie von Erich-Kellerhals verhandelt direkt mit Ceconomy über die Zukunft von Media-Saturn und Robert Bueninck wird neuer DACH-Chef von Klarna.

Ebay-Chef Devin Wenig: Payment-Umstellung soll „wie ein Urknall“ sein

Ebay-Chef Devin Wenig hat sich zur bevorstehenden Umstellung in Sachen Payment-Abwicklung geäußert. Ihm zufolge soll die Umstellung in einem Schritt und nicht nach und nach vollzogen werden – „wie bei einem Urknall“, so Wenig laut eCommerceBytes. Ebay werde Händler und Kunden nicht darum bitten, die Umstellung mitzumachen und die neue Zahlungsabwicklung wird auch keine Option sein. „Wir werden den Leuten nicht die Hände halten und sie darum anflehen, mitzumachen“, so Wenig. „Wir sagen im Grunde, ‚Ihr Ebay-Account ist jetzt ein kompletter End-to-End Ebay Account für alle Aktivitäten inklusive Zahlungsabwicklung.‘ Und so läuft es auch auf jedem anderen Marktplatz.“ Ebay hatte vor rund zwei Wochen angekündigt, Zahlungen künftig mit Adyen abwickeln zu wollen (wir berichteten). Kunden können dennoch weiterhin auch PayPal für die Zahlung nutzen. Erste Tests sollen in diesem und im nächsten Jahr erfolgen. Die komplette Umstellung steht dann im Jahr 2020 an.

Media-Saturn: Kellerhals-Familie verhandelt direkt mit Ceconomy

Die Familie des verstorbenen Media-Saturn-Minderheitseigners Erich Kellerhals verhandelt mit Ceconomy über die Elektronikkette. Wie das Handelsblatt berichtet, seien beide Seiten übereingekommen, bilaterale Gespräche über eine Lösung für die Zukunft von Media-Saturn zu führen. Erich Kellerhals, der sich einen jahrelangen Machtkampf mit dem Metro-Konzern geliefert hatte, war an Weihnachten verstorben. Investor Clemens Vedder hatte zwischen beiden Seiten vermittelt – Ende letzten Jahres sei die Mediationsvereinbarung abgelaufen. Beide Seiten sprechen nun direkt miteinander. Eine Einigung soll aber noch nicht unmittelbar bevorstehen.

Klarna: Robert Bueninck wird Geschäftsführer der DACH-Region

Bei Klarna gibt es einen bedeutenden Wechsel auf der Führungsebene. Ab dem 1. März 2018 wird nicht mehr Marc Berg, sondern Robert Bueninck Klarna-Geschäftsführer der DACH-Region sein. Bueninck war zuvor Geschäftsführer der Niederlande und Belgien. „Robert ist seit beinahe sechs Jahren bei Klarna und hat in dieser Zeit hervorragende Ergebnisse erzielt, große strategische Führungsqualitäten bewiesen und ist vor allem leidenschaftlich daran interessiert, Mehrwert für Händler und Konsumenten zu schaffen“, erläutert Michael Rouse, Chief Commercial Officer bei Klarna, den Personalwechsel. „Wir freuen uns sehr, dass wir intern einen solch hochkarätigen Kandidaten bestimmen konnten, der die Führung der wichtigen DACH-Region übernehmen wird.“ Die genauen Gründen für den Abgang von Marc Berg bleiben unklar. Es ist lediglich die Rede davon, dass Berg „eine neue Aufgabe“ übernimmt und deswegen das Unternehmen verlässt.