Top-Themen: PayPal erhält Abmahnung | Deutsche See wird verkauft | Afterbuy & PrestaShop kooperieren | Ebay gibt Zukunftsstrategien bekannt | Studie über Verpackungsmüll

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um PayPal, Deutsche See, Afterbuy, Ebay und um eine Studie über Verpackungsmüll.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

PayPal: Abmahnung aufgrund zu langer AGB

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbz) hat PayPal abgemahnt, da die AGB des Payment-Anbieters zu lang sein sollen. Ausgedruckt umfassen diese 80 Seiten Papier, auf denen etwa 20.000 Wörter in knapp 1.000 Sätzen zu finden sind. Die verhältnismäßig langen AGB sollen laut dem vzbz gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen. PayPal hat nun bis Ende Februar Zeit, auf die Abmahnung zu reagieren. Andernfalls will der vzbz vor Gericht ziehen.

Deutsche See: Verkauf steht bevor

Der Lebensmittelhändler Deutsche See steht vor dem Verkauf. Der drastische Schritt soll aufgrund einer ernsthaften Erkrankung von Egbert Miebach, einem der beiden Alteigner, notwendig sein. Die niederländisch-deutsche Unternehmensgruppe „Parlevliet & Van der Plas“ wird wohl sämtliche Anteile am Fischhändler aus Bremerhaven übernehmen, wenn das Bundeskartellamt der Aktion zustimmen sollte.

Afterbuy: Einbindung von PrestaShop

Die All-in-One-Lösung Afterbuy und das Shopsystem PrestaShop haben den Beginn einer umfangreichen Zusammenarbeit bekannt gegeben. Diese beinhaltet zunächst das Modul „PrestaShop zu Afterbuy“, das Online-Händlern eine einfachere Bestell- und Rechnungsabwicklung ermöglichen soll und ab sofort im Add-Ons-Marktplatz von PrestaShop zur Verfügung steht.

Ebay: Ankündigung von weiteren Tools

Ebay-Geschäftsführer Devin Wenig hat während einer von Goldman Sachs ausgerichteten Technologie-Konferenz in San Francisco einige Äußerungen getätigt, was die Zukunft des Online-Marktplatzes angeht. So will Ebay unter anderem mehr jüngere Online-Shopper sowie Frauen von sich überzeugen. Aber auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz sei für das Unternehmen sehr interessant, um so als Inspirationsquelle für Unentschlossene zu fungieren. Worauf Ebay außerdem seinen Fokus legen wird, haben wir an dieser Stelle zusammengefasst.

Studie: Deutsche wollen weniger Verpackungsmüll

Eine aktuelle Studie der Beratungsgesellschaft PwC hat ergeben, dass deutsche Verbraucher genug von zu viel Verpackungsmüll haben. So sind beispielsweise 94 Prozent der Befragten der Meinung, dass bei vielen Produkten weniger Verpackungsmaterial ausreichen würde. Weiterhin denken 95 Prozent, dass die Materialmenge reduziert und mehr recyclebares Material eingesetzt werden muss. Weitere Ergebnisse der PwC-Studie hat der Logistik Watchblog parat.