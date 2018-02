Erstellt am 16. Februar 2018

16.02.2018 – Betrüger verkauft Online-Shop an 128 Händler | Hugendubel: Rolle rückwärts beim Multichannel | Peter Thiel: Abschied vom Silicon Valley?

Ein betrügerischer Shop-Verkäufer soll 128 Händler um ihr Geld gebracht haben, Hugendubel sortiert seine Multichannel-Kompetenzen neu und Peter Thiel soll dem Silicon Valley den Rücken kehren.

© Twinsterphoto – Shutterstock.com

Millionen-Beute: Shop-Verkäufer betrügt 128 Händler

Ein betrügerischer Shop-Verkäufer soll mehrere Händler um ihr Geld gebracht haben. Wie Shopanbieter.de berichtet, habe der Mann auf verschiedenen Shopbörsen ein Drop-Shipping-Projekt mit 600.000 Produkten im Sortiment angeboten. Innerhalb von drei Jahren soll der Betrüger denselben Shop samt eingetragener Marke an mindestens 128 Unternehmer verkauft haben – für Beträge zwischen 30.000 und 60.000 Euro. Damit habe der Mann zwei bis drei Millionen Euro ergaunert. Die Käufer habe der Betrüger mit Fälschungen von „aufwändigen Geschäftsunterlagen“ geblendet, hinter der angeblich eigenentwickelten Drop-Shipping-Schnittstelle steckte ein verschleiertes Standard-System von JTL. Inzwischen sitze der Betrüger wegen akuter Fluchtgefahr im Gefängnis – der Prozess gegen ihn soll am 22. März in Oldenburg beginnen.

Multichannel: Hugendubel will Kompetenzen bündeln

Hugendubel ordnet seine Multichannel-Kompetenzen neu und macht laut Neuhandeln.de dabei eine Rolle rückwärts: Stephan Roppel verlässt demnach das Unternehmen – sein Vertrag wird im Juni dieses Jahres auslaufen. Roppel war drei Jahre lang Geschäftsführer für die Themen Digital, Marketing und Multichannel bei Hugendubel. Unter seiner Führung sei das Digital-Geschäft stärker mit dem Filialgeschäft verzahnt worden. Hugendubel wolle nun aber wieder die Kompetenzen bündeln: Die geschäftsführende Gesellschafterin Nina Hugendubel soll künftig das Digital-Geschäft und die Multichannel-Strategie übernehmen – so wie sie es vor der Berufung von Roppel bereits getan hatte.

Peter Thiel: Abschied vom Silicon Valley?

Peter Thiel, einer der berühmtesten Investoren weltweit, scheint die Nase voll vom Silicon Valley zu haben. Wie das Handelsblatt auf Basis von Informationen des Wall Street Journals berichtet, will Thiel nicht nur seinen Wohnsitz und seine Investment-Unternehmen nach Los Angeles umsiedeln und dementsprechend San Francisco den Rücken kehren, sondern sich auch generell aus der Tech-Szene größtenteils zurückziehen wollen. Der Grund: Thiel soll angeblich unter anderem mit der politischen Haltung im Silicon Valley unzufrieden sein. Gemeinsam mit Elon Musk und Max Levchin gründete Thiel PayPal. Außerdem war er einer der ersten Facebook-Investoren.