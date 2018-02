20.02.2018 – Ebay-Chef Wenig: So wird die Produkt-basierte Suche aussehen | Neue Geschäftsführung für Rakuten Deutschland | Stefan Wenzel geht zu Tom Tailor

Ebay-Chef Devin Wenig hat angekündigt, dass auf Ebay künftig nur die Produkt-basierte Suche verfügbar sein wird, Rakuten Deutschland erhält zwei neue Geschäftsführer und Ex-Ebay-Deutschlandchef Stefan Wenzel geht zu Tom Tailor.

Ebay-Chef Wenig: Die Produkt-basierte Suche kommt

Dass Ebay sich von einer Listing-basierten Suche zu einer Produkt-basierten Suche entwickeln will, ist schon länger bekannt. Bereits seit einigen Jahren arbeitet das Unternehmen deshalb daran, seine Produktdaten zu strukturieren, um einen Katalog aufzubauen. Wie EcommerceBytes berichtet, hat Ebay-Chef Devin Wenig nun noch einmal ausgeführt, was sich ändern soll. Anstatt den Kunden etwa 10.000 iPhones anzuzeigen, sollen sie die Auswahl aus vier Buy Boxen haben: Das günstigste neue Gerät, das günstigste gebrauchte Gerät, das günstigste aufbereitete Gerät, und das günstigste Konkurrenzprodukt – in diesem Fall ein Android-Smartphone. „Es ist diese Bandbreite, die wir intern ‚Wertspektrum‘ nennen, die so einzigartig für unseren Marktplatz ist“, so Wenig. „Es ist besser als nirgendwo sonst.“ Die Produkt-basierte Suche werde „die einzige Art und Weise, wie man auf Ebay einkauft“ werden, versprach der CEO. Welche Auswirkungen das auf die einzelnen Händler haben wird, erklärte Wenig aber nicht.

Neue Geschäftsführung für Rakuten Deutschland

Rakuten Deutschland hat die Berufung von Guido Schulz und Frank Hümmer in die Geschäftsführung bekanntgegeben. Bisher hatte Shinji Kimura die Leitung des Geschäfts übernommen, er wird nun verstärkt globale Aufgaben übernehmen, wie das Unternehmen erklärte. Schulz und Hümmer waren bisher für das operative Tagesgeschäft und die technische Weiterentwicklung des Marktplatzes in Deutschland verantwortlich. Nun übernehmen sie auch die strategische Führung für das E-Commerce-Geschäft und die Integration in das regionale Rakuten Ökosystem.

Stefan Wenzel: Wechsel zu Tom Tailor

Der ehemalige Ebay-Deutschland-Chef Stefan Wenzel wechselt zum Modeunternehmen Tom Tailor. Wie das Manager Magazin berichtet, wird Wenzel dort Managing Director & Global Vice President Digital. Nähere Details scheinen zumindest bisher nicht bekannt zu sein. Fest steht dafür in jedem Fall, dass Stefan Wenzel damit nun seinem Wunsch nachgehen kann, in seinem Wohnort Hamburg arbeiten zu können, denn dort befindet sich der Hauptsitz von Tom Tailor in Deutschland. Das Pendeln nach Berlin war auch einer der Gründe, warum Wenzel Ebay im letzten Jahr verlassen hat und von Eben Sermon abgelöst wurde, der bereits seit 2007 für Ebay aktiv ist.