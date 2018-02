Top-Themen: Interessenten für Beate Uhse | Dr. Oetker investiert in Torten-Shop | Interesse an Online-Apotheken | Datenschutz-Lücken bei Dating-Apps | Multichannel-Entwicklung von Kaufhof

Erstellt am 21. Februar 2018

Beate Uhse weckt Interesse

Offenbar gibt es gleich mehrere Interessenten für den insolventen Erotik-Händler Beate Uhse. Sieben Interessenten hätten sich bereits gemeldet und unverbindliche Angebote abgegeben, während das Unternehmen aktuell versucht, sich eigenständig zu sanieren. Nun sollen „intensive Verkaufsgespräche mit dem Management“ folgen. Ob es zum Verkauf kommt, ist aber offen. Dies sei nur eine Option, die sich das Unternehmen offen halte.

Dr. Oetker investiert in DeineTorte.de

Dr. Oetker hat sich 49 Prozent am Kölner Unternehmen InterNestor gesichert, das hinter dem Online-Shop DeineTorte.de steckt. Der Shop ist Dr. Oetker zufolge europäischer Marktführer für individualisierbare Fototorten. Zur Höhe der Investition wurden keine Angaben gemacht. InterNestor ist in fünf europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Niederlande, Polen und Schweden. Das Unternehmen produziert mehrere Tausend Torten pro Monat und erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz im niedrigen einstelligen Millionenbereich.

Studie: Interesse an Online-Apotheken wächst

Einer von Ebay in Auftrag gegebenen Studie zufolge kauft mittlerweile jeder zweite deutsche Konsument mindestens einmal im Jahr Arzneimittel online. Ausschlaggebend ist für 68 Prozent der Befragten der Preis, gefolgt von der Lieferung nach Hause mit 51 Prozent. 2.959 der insgesamt 20.023 stationären Apotheken in Deutschland hätten Ebay zufolge derzeit eine Internet-Präsenz. Auf Ebay sind unter der Kategorie „Medikamente von Apotheken“ derzeit etwa 350.000 Produkte gelistet.

Unzureichender Datenschutz bei Dating-Apps

Laut einer aktuellen Auswertung der Stiftung Warentest nehmen viele Dating-Apps den Schutz ihrer Nutzerdaten nicht allzu ernst. Stiftung Warentest hat 22 kostenlose Apps für iOS und Android untersucht und fand bei 20 von 22 Vertretern in mindestens einer Version „erhebliche Schwächen“. Nur fünf Apps würden die Daten akzeptabel schützen. Die Mehrzahl der Apps schicke neben sensiblen auch unnötige Daten wie etwa den Mobilfunk-Anbieter an Dritte. Weitere Ergebnisse der Auswertung können Sie hier nachlesen.

Kaufhof mit Click & Reserve zufrieden

Kaufhof sieht die Entwicklung des Click-And-Reserve-Services positiv. Seit Mai 2017 wurde die Reservierungsmöglichkeiten Unternehmensangaben zufolge etwa 400.000 Mal genutzt, vor allem an Sonn- und Feiertagen. „Mit diesem Omnichannel-Service erhöhen wir einerseits die Attraktivität unseres Online-Auftritts und bringen andererseits zugleich mehr Frequenz und Zusatzumsätze in unsere Warenhäuser“, so Klaus Hellmich, Geschäftsführer Digital und Logistik. 2018 soll das Omnichannel-Angebot weiter ausgebaut werden.