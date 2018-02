Erstellt am 22. Februar 2018

Top-Themen: Amazon führt Gespräche mit Zulieferern | Geschäftszahlen von ProSiebenSat.1 | Mobile-First-Index von Google wächst | Billomat erhält Finanzierung | Deutsche Post: Verdi ruft zu Warnstreiks auf

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um Amazon, ProSiebenSat.1, Google, Billomat und um News aus der Logistik.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Amazon: Erfolgreiche Gespräche mit Zulieferern

Ende 2017 traten Berichte von Zulieferern ans Tageslicht, die meinten, dass Amazon in einigen Fällen ohne Angabe von Gründen Rechnungen nicht begleiche, Zahlungen kürze oder dass Waren einfach verschwinden würden. Nun soll Amazon mit einigen von ihnen eine Einigung erzielt haben. „Wir haben uns mit Amazon in einem Treffen über die bis dahin offenen Fälle einigen können“, so ein Betroffener. Gleichzeitig soll es aber auch weiterhin Distributoren geben, die bisher kein Entgegenkommen seitens Amazon erhalten haben.

ProSiebenSat.1: Umsatzanstieg durch „Commerce“-Segment

Die ProSiebenSat.1-Gruppe hat die offiziellen Geschäftszahlen des letzten Jahres veröffentlicht. Der Umsatz konnte insgesamt um 7 Prozent auf 4,08 Milliarden Euro gesteigert werden, was vor allem am „Commerce“-Segment lag – einem der drei Kernsegmente der Konzerngruppe. Dort lag das Umsatzwachstum sogar bei 30 Prozent (996 Millionen Euro). Gleichzeitig gab ProSiebenSat.1 für genau diesen Bereich eine wichtige Änderung bekannt. Welche das ist, kann hier nachgelesen werden.

Google: Mobile-First-Index wächst

Ein ranghoher Google-Mitarbeiter hat angekündigt, dass die Suchmaschine in den kommenden Wochen zahlreiche weitere Webseiten in den Mobile-First-Index überführen wird, den Google Ende letzten Jahres ins Leben gerufen hat. Unklar bleibt hingegen weiterhin, wann der Mobile-First-Index komplett ausgerollt sein soll. Insgesamt will Google mit der Aktion der zunehmenden Verbreitung des mobilen Internets und dem damit einhergehenden veränderten Suchverhalten der Nutzer entgegenkommen.

Billomat: Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen

Billomat konnte erfolgreich eine zweite Finanzierungsrunde abschließen und hat im Zuge dessen eine siebenstellige Investition von ONB erhalten, das damit weiterhin alleiniger Investor des FinTech-StartUps bleibt. Mit dem Geld will Billomat in diesem Jahr expandieren und sich nicht nur in der DACH-Region, sondern auch in weiteren europäischen Ländern etablieren.

Deutsche Post: Tarifverhandlungen erneut gescheitert

Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeiter der Deutschen Post aus Bayern, Rheinland-Pfalz, dem Saarland sowie Schleswig-Holstein dazu aufgerufen, vorübergehend ihre Arbeit niederzulegen. Auch in Teilen von Nordrhein-Westfalen soll gestreikt werden. Verdi und die Deutsche Post konnten demnach weiterhin keine Einigung bei ihren Tarifverhandlungen erzielen. Am 26. und 27. Februar soll es in Bonn zu weiteren Gesprächen kommen. Weitere aktuelle Meldungen aus der Logistik-Branche hat der Logistik Watchblog zusammengestellt.