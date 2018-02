Top-Themen: Lidl You wird eingestampft | Airbnb plant Treueprogramm | Xing verzeichnet Mitglieder-Rekord | Amazon plant weitere Supermärkte

Lidl stellt Streaming-Angebot Lidl You ein

Das digitale Angebot Lidl You wurde erst im Herbst 2016 gestartet. Am 31. März wird das Angebot nun vom Discounter wieder eingestellt. Die Konkurrenz, etwa von Aldi, war offenbar zu stark. Über Lidl You konnten Kunden vergünstigte Abos bei Deezer und Maxdome abschließen. Die Abos werden vorerst weiter bestehen bleiben. Beide Anbieter wollen sich zeitnah mit „attraktiven“ Übergangsangeboten bei den Kunden melden.

Airbnb: Hochwertige Unterkünfte und Treueprogramm

Die Online-Plattform Airbnb hat mitgeteilt, dass Nutzer künftig auch Zimmer in Boutique-Hotels, Bed-and-Breakfasts und Ferienwohnungen buchen können. Damit will man Kunden mit höheren Ansprüchen auf die Plattform locken. Airbnb wolle künftig alle Reisenden ansprechenden und verschiedene Bedürfnisse erfüllen. Darüber hinaus ist ein Treueprogramm für „Supergäste“ in Planung, das häufige Nutzung belohnen soll. Dieses soll noch in diesem Jahr an den Start gehen. Weitere Airbnb-Neuerung haben wir hier zusammengefasst.

Xing: Rekordjahr 2017

2017 war für die Business-Plattform das erfolgreichste Jahr seit Bestehen. Mit zwei Millionen Neuanmeldungen wurde ein Rekord aufgestellt. Auch beim Umsatz ging es nach oben. Im Vergleich zum Vorjahr stieg dieser um 26 Prozent auf 187,8 Millionen Euro. Am deutlichsten ist dabei der Bereich B2B-Recruiting gestiegen, um gleich 41 Prozent. Xing sei damit das am schnellsten wachsende berufliche Netzwerk im deutschsprachigen Raum und sieht sich gleichzeitig gut für die Zukunft aufgestellt.

Amazon: Weitere Go-Supermärkte in Planung

Nach dem Start des ersten Amazon-Go-Supermarktes will das Unternehmen offenbar noch in diesem Jahr sechs weitere kassenlose Filialen eröffnen. Insider-Informationen legen nahe, dass Amazon drei weitere Filialen in Seattle sowie mindestens eine in Los Angeles plant. Dort hat Amazon schon früher neue Services getestet. Auch Amazon Fresh etwa wurde nach Seattle zuerst in Los Angeles gestartet. Weitere Infos hat der Amazon-Watchblog.