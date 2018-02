Top-Themen: „CEO-Fraud“-Attacken steigen drastisch | Google kürt die besten mobilen Auftritte | Saturn startet Miet-Modell | Hermes erhöht seine Preise

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um zwei Studien, Saturn und um Hermes.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

PwC-Studie: „CEO-Fraud“-Attacken nehmen zu

Eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) hat ergeben, dass in den letzten 24 Monaten knapp 40 Prozent aller größeren deutschen Unternehmen mindestens einmal das Ziel einer sogenannten „CEO-Fraud“-Attacke geworden sind. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche, bei der sich jemand am Telefon oder via E-Mail als Vorgesetzter bzw. Weisungsberechtigter ausgibt und Angestellte dazu auffordert, hohe Geldsummen auf ein bestimmtes ausländisches Konto zu überweisen. In fünf Prozent der Fälle waren die Kriminellen sogar erfolgreich. Weitere Ergebnisse der PwC-Studie haben wir hier zusammengestellt.

Google-Studie: Die besucherstärksten Webseiten und ihre mobilen Auftritte

Google hat zusammen mit dem Unternehmen Cxpartners in einer Studie die besucherstärksten Websites in Europa hinsichtlich der Leistungsstärke ihrer mobilen Auftritte untersucht und nun die Ergebnisse für Deutschland präsentiert. Den ersten Platz bei den Einzelhandels-Webseiten konnte sich Otto.de sichern – gefolgt von Bonprix und MyToys. Welche Seiten in den Kategorien Finanzen sowie Reisen als Sieger hervorgingen, kann an dieser Stelle nachgelesen werden.

Saturn: Einstieg in den Miet-Commerce

Nach Otto.de, Conrad und Media Markt steigt nun auch Saturn in die Riege der Unternehmen ein, die ausgewählte Produkte nicht nur verkaufen, sondern diese auch für einen bestimmten Zeitraum vermieten. Hierfür arbeitet der Elektronikhändler mit dem Berliner FinTech-StartUp Grover zusammen. Zum Start stehen den Kunden knapp 500 Produkte aus fast sämtlichen Bereichen zur Verfügung, die Saturn abdeckt – darunter auch das aktuelle Samsung Galaxy S9.

Hermes: Erhöhung der Preise

Hermes hat angekündigt, die Preise für Geschäftskunden um durchschnittlich 4,5 Prozent zu erhöhen. Zudem wird Hermes in den Monaten November und Dezember einen zusätzlichen Peak-Zuschlag pro Sendung einführen. Die Maßnahmen sollen laut Thomas Horst, Geschäftsführer Sales bei Hermes Germany, insbesondere aufgrund des starken Kostenanstiegs für die letzte Meile notwendig sein, berichtet der Logistik Watchblog.