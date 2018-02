Kommentar: Zwei-Klassen-Gesellschaft bei Ebay-Plus-Händlern?

Dass Treueprogramm eine sinnvolle Sache sind, wissen wir, seit dem es Amazon Prime gibt. Als Ebay im Oktober 2015 dann endlich sein „Premium-Programm“ Ebay Plus in Deutschland launchte, fielen die Reaktionen allerdings verhalten aus.

Ebay Plus kam zum Start gar nicht gut an

Die Vorteile des Programms waren und sind aus Händlersicht überschaubar. Die 20 Prozent Rabatt bei Ebay-Plus-Transaktionen und die von Ebay zur Verfügung gestellten Rücksende-Etiketten sind dabei noch die überzeugendsten Argumente, um sich den Voraussetzungen für das Programm zu unterwerfen. Diese haben es bisher nämlich in sich gehabt: Teilnehmen durften bis dato nur Verkäufer mit Top-Bewertung und solche, die eine Bestellung, noch am gleichen Tag bearbeiten und versenden konnten. Dazu kommt noch ein kostenloser, schneller Inlandsversand von maximal ein bis zwei Werktagen.

Eine damals von uns durchgeführte Umfrage zeigte jedoch, dass die überwiegende Mehrheit nicht am Treueprogramm teilnehmen wollte. Rund zwei von drei Händlern sahen in dem neuen Service keinen Weg für sich, den Absatz auf Ebay zu erhöhen. Ungefähr jeder Sechste wollte das Treueprogramm zumindest ausprobieren. Die Zurückhaltung der Händler lag damals vor allem an den Anforderungen zum Versand.

Weniger Versand-Stress, dafür kein Rabatt

Und genau in diese Kerbe schlägt Ebay nun mit seiner angekündigten Erweiterung bzw. Vereinfachung der Teilnahme am Ebay-Plus-Programm. Wie mit dem heute veröffentlichten Frühjahrs-Update bekannt geworden, will Ebay ab dem Frühjahr 2018 Verkäufern die Teilnahme am eBay Plus-Programm erleichtern. In der Meldung es Online-Marktplatzes heißt es dazu:

„Bisher konnten nur Verkäufer mit Top-Bewertung und einer Bearbeitung am selben Werktag am Premium-Programm teilnehmen. Ab April 2018 wird das Programm nun auch Verkäufern mit dem Servicestatus „Überdurchschnittlich” und einer Bearbeitungszeit von bis zu einem Werktag zur Verfügung gestellt. Vorausgesetzt diese Verkäufer erfüllen auch alle übrigen Kriterien für eine Teilnahme am eBay Plus-Programm.“

Was erstmal gut klingt, hat jedoch einen Haken. Auf Nachfrage wird nämlich klar, dass Händler, die eine Bearbeitungszeit von bis zu einem Werktag benötigen (also nicht bis 14 Uhr des Bestelltages versenden können), nicht von dem 20-Prozent-Rabatt-Vorteil profitieren. Dieser bleibt den Verkäufer mit Top-Bewertung vorbehalten.

Ein zweiter Blick ist eine Überlegung wert

Gibt es demnach bald zwei Ebay-Plus-Händler-Klassen? Stehen dann auf der einen Seite die „Top-Performer“ mit taggleichem Versand und auf der anderen Seite die „Fast-Top-Performer“? Klar ist, dass Ebay die Angebotspalette für sein Plus-Programm erweitern will und muss. Im Mai 2016 verzeichnete Ebay nämlich gerade einmal 100.000 Ebay Plus-Mitglieder (Kunden), was etwa einem Prozent (!) aller Ebay-Kunden für den deutschen Raum entspricht. Diesen standen zum damaligen Zeitpunkt rund 16 Prozent aller angebotenen Produkte von hiesigen, gewerblichen Ebay-Händlern zur Verfügung.

Ebays Öffnung des Treue-Programms für Händler durch die Aufweichung der Versand-Vorgaben könnte demnach dazu beitragen, mehr Ebay-Plus-Produkte auf dem Marktplatz anzubieten. Ob sich dadurch auch die Zahl der Ebay-Plus-Kunden erhöht, bleibt abzuwarten. Für Verkäufer lohnt sich jedoch ein zweiter Blick auf Ebay Plus, denn die größte Hürde – der taggleiche Versand – wurde mehr oder weniger abgeschafft.

Übrigens: Das Ebay Frühjahrs-Update 2018 beinhaltet auch die offizielle Abschaffung der stark kritisierten Ebay-Bilderrichtlinie.